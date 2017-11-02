«Такие пресс-туры крайне важны для России и Беларуси»: о чем говорят представители региональных СМИ Союзного государства

Новости Беларусь. Беларусь глазами российских журналистов. Продолжается большой пресс-тур представителей региональных СМИ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снимать, фотографировать и писать о нашей стране приехали 3 десятка репортеров. Это сотрудники информагентств, печатных и электронных средств массовой информации Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижегородской области. 2 ноября они побывают в древнейшем белорусском городе – Полоцке.

Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря Союзного государства:

О Беларуси впечатления какие могут быть? Динамично развивающееся государство, которое во многих вопросах настолько развивается, что надо у него учиться – и в промышленности, и в образовании, и в здравоохранении. И поэтому, я считаю, что такие пресс-туры просто крайне важны и для России, и Беларуси.

Свое знакомство с нашей страной российские гости начали с Минской области. Журналистов встречали сразу в нескольких хозяйствах, на примере которых рассказали о белорусских технологиях и быте наших аграриев. Все это в агрогородке Алесино Смолевичского района.

Позади и экскурсия в Слуцк, где представители СМИ увидели, как ткут старинные пояса и делают сыр.