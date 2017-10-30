Прямой эфир

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже

30 октября 2017 19:41
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Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Сегодня мы с вам поговорим о полезном макияже.

Точнее, о том, как пользоваться декоративной косметикой и не навредить своей коже.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-1

Не забывайте, что, в первую очередь, в макияже мы начинаем с предухода.

Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:
Предуход – это уход за кожей и подготовка её к нанесению макияжа. Универсальный совет для любого типа: увлажняйте кожу перед нанесением косметики.

Ищите в составе такие компоненты, как гиалуроновая кислота, алоэ вера, а также глицерин.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-4




Макияж мы начинаем с глубокого увлажнения. Для этого используем базу, которая содержит гиалуроновую кислоту. Маленький совет: наносите её похлопывающими движениями.

Молекулы кислоты капризны, поэтому базу лучше не втирать

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-7

Инна Леута:
Наносим базу для жирной кожи. Также обратите внимание на состав.

Юлия Титова:
Счастливые обладательницы жирной кожи, не бойтесь масел в составе. Они подойдут вам и, ни в коем случае, при грамотном очищении не забьют поры.

Инна Леута:
Следующим этапом мы поработаем с цветом лица.

И поможет нам в этом тональный крем.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-10


Юлия Титова:
К сожалению, тональные кремы бывают пустые, но есть и те, которые обогащены полезными компонентами в составе.

В ингредиентном перечне рекомендую искать такой компонент, как воск.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-13


Инна Леута:
Тональный крем мы не наносим по массажным линиям. Мы наносим его так, чтобы проработать текстуру кожи.

Юлия Титова:
Выбирайте свой тональный крем в соответствии с погодой и сезоном. Кремы со слабой укрывистой способностью, к сожалению, не защитят вашу кожу от зимних морозов и холода.

Они могут провоцировать образование красных сосудистых звёздочек и купероза.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-16


Инна Леута:
Далее у нас – фиксатор макияжа. Сейчас появились фиксаторы макияжа, которые можно использовать достаточно часто. Что же мы ищем в составе?

Юлия Титова:
Появились те компоненты в составе, которые не вызывают кожную гипоксию и позволяют ей дышать при нанесении.

Ищите в составе средства растительные полисахариды-гам.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-19


Макияж после нанесения фиксатора даже через 5 часов будет выглядеть свежо. После высыхания средства жирную и нормальную кожу можно слегка припудрить.

Кстати, сухой коже лучше избегать частого припудривания – так подчеркнутся даже мелкие морщинки.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-22

Юлия Титова:
Кроме того, я рекомендую избегать такого компонента, как тальк, его содержания в основе рассыпчатых пудр. При вдыхании средство может спровоцировать возникновение нежелательных заболеваний.
Для красивого цвета лица Инна наносит бронзат. А нежного сияния кожи мы добиваемся с помощью хайлайтера: прорабатываем им выступающие части лица. В завершение макияжа не забудьте о румянах розовых или персиковых оттенков.

Так лицо будет всегда выглядеть свежим и отдохнувшим.

И, конечно, помним о наших губах. Перед нанесением помады используем скраб с целлюлозой.

Инна Леута:
В повседневном макияже желательно использовать помады и блески нейтральных оттенков.

Менее вероятно, что в их составе есть опасные примеси.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-25


Юлия Титова:
Вредные примеси, такие, как тяжёлые металлы, свинец и даже ртуть не указываются в составе ярких губных помад.

Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже-27

Инна Леута:
Красивая, стойкая помада. Стойкий тон, который вы будете носить весь день.

Как же очистить кожу и подготовиться ко сну?

Юлия Титова:
Важный этап в ритуале ухода за собой – это очищение кожи. Оно состоит из двух пунктов. Первый из них – это демакияж. Очищение кожи, снятие декоративной косметики. А второй пункт – это, собственно, очищение лица.

Инна Леута:
Дорогие женщины, желаю вам всегда оставаться красивыми. И пускай только полезный декор займёт достойное место в вашей косметичке.

# Косметология # общество # Инна Леута # Юлия Титова

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