Как выбрать тональник, фиксатор, пудру и помаду, чтобы не навредить коже

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Сегодня мы с вам поговорим о полезном макияже. Точнее, о том, как пользоваться декоративной косметикой и не навредить своей коже.

Не забывайте, что, в первую очередь, в макияже мы начинаем с предухода.



Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:

Предуход – это уход за кожей и подготовка её к нанесению макияжа. Универсальный совет для любого типа: увлажняйте кожу перед нанесением косметики.

Ищите в составе такие компоненты, как гиалуроновая кислота, алоэ вера, а также глицерин.







Макияж мы начинаем с глубокого увлажнения. Для этого используем базу, которая содержит гиалуроновую кислоту. Маленький совет: наносите её похлопывающими движениями.

Молекулы кислоты капризны, поэтому базу лучше не втирать

Инна Леута:

Наносим базу для жирной кожи. Также обратите внимание на состав.



Юлия Титова:

Счастливые обладательницы жирной кожи, не бойтесь масел в составе. Они подойдут вам и, ни в коем случае, при грамотном очищении не забьют поры.



Инна Леута:

Следующим этапом мы поработаем с цветом лица.

И поможет нам в этом тональный крем.



Юлия Титова:

К сожалению, тональные кремы бывают пустые, но есть и те, которые обогащены полезными компонентами в составе.

В ингредиентном перечне рекомендую искать такой компонент, как воск.



Инна Леута:

Тональный крем мы не наносим по массажным линиям. Мы наносим его так, чтобы проработать текстуру кожи.

Юлия Титова:

Выбирайте свой тональный крем в соответствии с погодой и сезоном. Кремы со слабой укрывистой способностью, к сожалению, не защитят вашу кожу от зимних морозов и холода. Они могут провоцировать образование красных сосудистых звёздочек и купероза.



Инна Леута:

Далее у нас – фиксатор макияжа. Сейчас появились фиксаторы макияжа, которые можно использовать достаточно часто. Что же мы ищем в составе?

Юлия Титова:

Появились те компоненты в составе, которые не вызывают кожную гипоксию и позволяют ей дышать при нанесении. Ищите в составе средства растительные полисахариды-гам.



Макияж после нанесения фиксатора даже через 5 часов будет выглядеть свежо. После высыхания средства жирную и нормальную кожу можно слегка припудрить.

Кстати, сухой коже лучше избегать частого припудривания – так подчеркнутся даже мелкие морщинки.

Юлия Титова:

Кроме того, я рекомендую избегать такого компонента, как тальк, его содержания в основе рассыпчатых пудр. При вдыхании средство может спровоцировать возникновение нежелательных заболеваний.

Для красивого цвета лица Инна наносит бронзат. А нежного сияния кожи мы добиваемся с помощью хайлайтера: прорабатываем им выступающие части лица. В завершение макияжа не забудьте о румянах розовых или персиковых оттенков.

Так лицо будет всегда выглядеть свежим и отдохнувшим. И, конечно, помним о наших губах. Перед нанесением помады используем скраб с целлюлозой. Инна Леута:

В повседневном макияже желательно использовать помады и блески нейтральных оттенков. Менее вероятно, что в их составе есть опасные примеси.



Юлия Титова:

Вредные примеси, такие, как тяжёлые металлы, свинец и даже ртуть не указываются в составе ярких губных помад.

Инна Леута:

Красивая, стойкая помада. Стойкий тон, который вы будете носить весь день.