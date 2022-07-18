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Безналичные жилищные субсидии. Кто и как может претендовать на возмещение оплаты за жировку?

18 июля 2022 15:02
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минске более 3 000 семей получили безналичные жилищные субсидии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Безналичные жилищные субсидии. Кто и как может претендовать на возмещение оплаты за жировку?-1

Они предоставляются для частичной оплаты услуг ЖКХ и возмещения расходов на электроэнергию. Такая помощь оказывается государством в случаях, если затраты на оплату жировки превышают 20 % от совокупного дохода гражданина либо семьи в городе и 15 % – в сельской местности. При этом субсидируются только основные жилищно-коммунальные услуги и в пределах установленных правительством нормативов потребления.  

Безналичные жилищные субсидии. Кто и как может претендовать на возмещение оплаты за жировку?-4

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:  
Претендовать на получение безналичной жилищной субсидии по предъявительному принципу могут неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды, которые проживают без трудоспособных членов семьи, люди, которые ухаживают за детьми до трех лет, а также за инвалидами до 18 лет и получают соответствующее пособие, а также люди, которые получают пособия по уходу за инвалидом первой степени, а также престарелым в возрасте свыше 80 лет.  

Для получения субсидии следует обратиться в расчетно-справочный центр и представить документы согласно установленному перечню.  

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Андрей Новик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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