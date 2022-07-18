Безналичные жилищные субсидии. Кто и как может претендовать на возмещение оплаты за жировку?

Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минске более 3 000 семей получили безналичные жилищные субсидии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они предоставляются для частичной оплаты услуг ЖКХ и возмещения расходов на электроэнергию. Такая помощь оказывается государством в случаях, если затраты на оплату жировки превышают 20 % от совокупного дохода гражданина либо семьи в городе и 15 % – в сельской местности. При этом субсидируются только основные жилищно-коммунальные услуги и в пределах установленных правительством нормативов потребления.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Претендовать на получение безналичной жилищной субсидии по предъявительному принципу могут неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды, которые проживают без трудоспособных членов семьи, люди, которые ухаживают за детьми до трех лет, а также за инвалидами до 18 лет и получают соответствующее пособие, а также люди, которые получают пособия по уходу за инвалидом первой степени, а также престарелым в возрасте свыше 80 лет.