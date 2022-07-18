Многодетным Минской области выплатят 95 рублей, чтобы помочь собрать ребёнка в школу

Новости Беларуси. Помощь к учебному году. В Минской области многодетные семьи могут получить единовременные выплаты на каждого ребенка-школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого необходимо предоставить заявление и перечень документов в районные территориальные центры социального обслуживания населения. Всего в области насчитывается свыше 20 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 40 тысяч школьников. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

А если вот наподобие такой? Смотри какие!

Собрать в школу одного ребенка – это целый квест, а когда малышей в семье несколько – получается уже задача со звездочкой. Для многодетных предусмотрена социальная поддержка – единовременная помощь для подготовки к новому учебному году. Ее можно получить на каждого ребенка-школьника. Сумма составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума – это около 95 рублей. Деньги начисляют на основании заявления.