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Многодетным Минской области выплатят 95 рублей, чтобы помочь собрать ребёнка в школу

18 июля 2022 14:53
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Новости Беларуси. Помощь к учебному году. В Минской области многодетные семьи могут получить единовременные выплаты на каждого ребенка-школьника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для этого необходимо предоставить заявление и перечень документов в районные территориальные центры социального обслуживания населения. Всего в области насчитывается свыше 20 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 40 тысяч школьников.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Многодетным Минской области выплатят 95 рублей, чтобы помочь собрать ребёнка в школу-1

А если вот наподобие такой? Смотри какие!

Многодетным Минской области выплатят 95 рублей, чтобы помочь собрать ребёнка в школу-4

Собрать в школу одного ребенка – это целый квест, а когда малышей в семье несколько – получается уже задача со звездочкой. Для многодетных предусмотрена социальная поддержка – единовременная помощь для подготовки к новому учебному году. Ее можно получить на каждого ребенка-школьника. Сумма составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума – это около 95 рублей. Деньги начисляют на основании заявления.

Многодетным Минской области выплатят 95 рублей, чтобы помочь собрать ребёнка в школу-7

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Подать заявление на получение помощи просто. Для этого необходимо предоставить определенный перечень документов, среди которых паспорт и удостоверение многодетной семьи. И заполнить заявление по установленному образцу. Если все сделать правильно, к августу его рассмотрят. И можно будет отправляться за покупками.

Подробности в видеоматериале.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Светлана Буйнякова # Юлия Шитова # Инесса Николаевич # Анастасия Кончиц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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