«Около 118 человек подали заявки». В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину

Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать реакции ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети. На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре. Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Эмоциональная и физическая усталость беженцев сказываются и на общении с журналистами, и в общей картине. В лагере работали представители МОМ, они совместно с Министерством внутренних дел Беларуси помогают вернуться желающим на родину. И это не просто путешествие в один конец. Это и помощь в реабилитации, адаптации после ужасов и испытания, которое они прошли и проходят по сей день. Послушаем представителя Международной организации по миграции, которая работает в рамках миссии ООН в Беларуси.