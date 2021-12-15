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«Около 118 человек подали заявки». В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину

15 декабря 2021 14:19
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Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе. В центре временного размещения беженцев находятся около 800 человек, которые продолжают ждать реакции ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти половина из них – женщины и дети. На 16 декабря из Минска планируется очередной вывозной рейс в Багдад. Информацию о тех, кто хотел бы вернуться на родину, собирают представители Международной организации по миграции. Миссия экспертов сегодня работала в кризисном центре.  

Последнюю информацию из лагеря беженцев узнаем у нашего корреспондента Константина Герцева.  

«Около 118 человек подали заявки». В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Эмоциональная и физическая усталость беженцев сказываются и на общении с журналистами, и в общей картине. В лагере работали представители МОМ, они совместно с Министерством внутренних дел Беларуси помогают вернуться желающим на родину. И это не просто путешествие в один конец. Это и помощь в реабилитации, адаптации после ужасов и испытания, которое они прошли и проходят по сей день. Послушаем представителя Международной организации по миграции, которая работает в рамках миссии ООН в Беларуси.  

«Около 118 человек подали заявки». В МОМ рассказали, как помогают беженцам вернуться на родину-4

Мохаммед Рефаат, старший координатор по вопросам ЧС Международной организации по миграции:  
Мы ожидаем, что те, кто записался сегодня, доберутся в Минск. Далее мы будем с ними работать и подбирать авиаперелеты. Из тех, кто принял решение вернуться домой, большую часть составляют мигранты из Ирака и несколько из Ирана. По последним данным, около 118 человек подали заявки.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Мохаммед Рефаат # Фотофакт

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