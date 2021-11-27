Беженка обращалась с просьбой о помощи к Лукашенко. Выяснили, что одному из её внуков удалось добраться до Германии

Новости Беларуси. Сын, невестка и двое детей были помещены в закрытый лагерь на территории Польши. Развитие получила история беженки из Ирака, которая 26 ноября с личной просьбой обратилась к Александру Лукашенко во время визита Президента на границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина рассказала, что пятеро членов ее семьи пропали без вести. Глава государства поручил взять данные и срочно по всем каналам запросить информацию.