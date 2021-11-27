Беженка обращалась с просьбой о помощи к Лукашенко. Выяснили, что одному из её внуков удалось добраться до Германии
Новости Беларуси. Сын, невестка и двое детей были помещены в закрытый лагерь на территории Польши. Развитие получила история беженки из Ирака, которая 26 ноября с личной просьбой обратилась к Александру Лукашенко во время визита Президента на границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женщина рассказала, что пятеро членов ее семьи пропали без вести. Глава государства поручил взять данные и срочно по всем каналам запросить информацию.
– Пять членов семьи ее пропали без вести.
– А она одна?
– Еще сестра с ней здесь.
– Мы можем подготовить запрос.
– Да, надо фамилия, имя и отчество. Данные дайте нам, мы срочно завтра запросим информацию.
К поиску родственников подключился Госпогранкомитет. Выяснилось, что вместе с сыном, невесткой и троими внуками женщина прибыла в Минск из Турции 1 октября. Рассчитывала получить убежище в Европе. И вместе с другими беженцами перешла на территорию Польши. При попытке задержания польскими солдатами группа разделилась. В итоге женщину и еще часть людей под угрозой применения оружия, служебных собак и спецсредств заставили перейти на белорусскую границу.
Как стало известно, одному из внуков удалось добраться до Германии. Часть родственников – сын, невестка и двое детей – находятся в закрытом лагере в Польше, где созданы невыносимые условия для беженцев. О том, что удалось узнать, утром доложили Президенту. Александр Лукашенко поручил передать всю информацию обратившейся женщине. И как сообщает «Пул Первого», с одним из внуков она уже связалась по телефону.
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