Находился в коме, с явными признаками переохлаждения. На белорусско-польской границе нашли мужчину, вот что с ним сейчас
Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается непростой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым, потому иностранец был доставлен на погранзаставу, куда после приехала бригада скорой медпомощи. Первичный осмотр медиков показал – мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлаждения.
При себе у мужчины был паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения. Оказывается, польские пограничники пару дней назад обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам.
У него было тяжелое состояние, однако вся помощь врачей сошлась на выдаче ему обезболивающего препарата. Пострадавшего оставили на месте, где он был обнаружен с представителями погранслужбы без какой-либо госпитализации, а после просто вытолкнули в таком состоянии на линию границы с Беларусью. Сейчас мужчина находится в районной больнице Свислочи. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.
21 сентября около 19 часов доставлен с границы. Утверждает он, что три дня пребывал без еды и без питья, постоянно просил пить. Пил очень много жидкости. Из расстройств здоровья жаловался на боли в правой ноге. Похоже, следы от колючей проволоки. С ногой будем разбираться, сейчас приглашен хирург – будем смотреть, чтобы там что-нибудь серьезное не пропустить.