Находился в коме, с явными признаками переохлаждения. На белорусско-польской границе нашли мужчину, вот что с ним сейчас

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается непростой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Состояние у пострадавшего оказалось тяжелым, потому иностранец был доставлен на погранзаставу, куда после приехала бригада скорой медпомощи. Первичный осмотр медиков показал – мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлаждения.

При себе у мужчины был паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения. Оказывается, польские пограничники пару дней назад обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам.

У него было тяжелое состояние, однако вся помощь врачей сошлась на выдаче ему обезболивающего препарата. Пострадавшего оставили на месте, где он был обнаружен с представителями погранслужбы без какой-либо госпитализации, а после просто вытолкнули в таком состоянии на линию границы с Беларусью. Сейчас мужчина находится в районной больнице Свислочи. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.