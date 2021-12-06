В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?

Сочные котлеты и пельмени, напечатанные на 3D-принтере, заказывали? Думаете, в кафе нагрянули гости из будущего? А вот и нет. Наши ученые на одном корабле с веком техно. За считаные минуты создавать натуральные высококачественные мясные изделия и обеспечить каждого индивидуальным меню – миссия выполнима.

Ирина Калтович, заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси: Некоторые дети не очень любят мясо, их сложно покормить, а если сделать высококачественную натуральную котлету в форме медвежонка или любимого персонажа мультфильма, то ребенок с удовольствием съест, при этом восполнит потребности организма в микронутриентах, которые нужны для роста и развития. В спортивном питании можно обогащать продукты незаменимыми аминокислотами, они нужны для достижения высоких спортивных результатов, поддержания хорошей формы. Пожилым людям, если у них хрупкие кости. Можно продукты обогащать белком соединительной ткани (коллагеном) или другими микронутриентами – кальций при хрупкости костей.

Мясной 3D-принтер незаменим в лечебно-диетическом питании. Можно задать нужную консистенцию, смоделировать состав продуктов и восполнить недостаток железа, кальция. А также исключить аллергены и помочь людям с непереносимостью белка – фенилкетонурией. И это не все бонусы.

Ирина Калтович:

Реализация проекта способствует изготовлению уникальных изделий нестандартной сложной формы, консистенции, дизайна, вкуса с заданными характеристиками. Данные смеси легко транспортабельны и отличаются длительными сроками хранения до полугода, а также удобство в применении для обеспечения потребности организма в походах, экспедициях, космических полетах, при этом они не занимают много места, очень легкие. Хранятся при температуре 18, плюс-минус 2 градуса, то есть можно в походах, экспедициях, космических полетах обеспечивать потребности организма во всех микронутриентах.