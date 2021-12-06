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В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?

06 декабря 2021 15:16
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Сочные котлеты и пельмени, напечатанные на 3D-принтере, заказывали? Думаете, в кафе нагрянули гости из будущего? А вот и нет. Наши ученые на одном корабле с веком техно. За считаные минуты создавать натуральные высококачественные мясные изделия и обеспечить каждого индивидуальным меню – миссия выполнима.  

В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?-1

Ирина Калтович, заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:  
Некоторые дети не очень любят мясо, их сложно покормить, а если сделать высококачественную натуральную котлету в форме медвежонка или любимого персонажа мультфильма, то ребенок с удовольствием съест, при этом восполнит потребности организма в микронутриентах, которые нужны для роста и развития. В спортивном питании можно обогащать продукты незаменимыми аминокислотами, они нужны для достижения высоких спортивных результатов, поддержания хорошей формы. Пожилым людям, если у них хрупкие кости. Можно продукты обогащать белком соединительной ткани (коллагеном) или другими микронутриентами – кальций при хрупкости костей.  

В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?-4

Мясной 3D-принтер незаменим в лечебно-диетическом питании. Можно задать нужную консистенцию, смоделировать состав продуктов и восполнить недостаток железа, кальция. А также исключить аллергены и помочь людям с непереносимостью белка – фенилкетонурией. И это не все бонусы.  

Ирина Калтович:  
Реализация проекта способствует изготовлению уникальных изделий нестандартной сложной формы, консистенции, дизайна, вкуса с заданными характеристиками. Данные смеси легко транспортабельны и отличаются длительными сроками хранения до полугода, а также удобство в применении для обеспечения потребности организма в походах, экспедициях, космических полетах, при этом они не занимают много места, очень легкие. Хранятся при температуре 18, плюс-минус 2 градуса, то есть можно в походах, экспедициях, космических полетах обеспечивать потребности организма во всех микронутриентах.  

В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?-7

С таким ноу-хау сложные кулинарные шедевры будут готовиться на раз-два-три как в ресторанах, так и дома для званых ужинов. Кстати, в Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. Печатают со вкусом так не только порции, но и мебель для интерьера. У еды будущего большие перспективы и у нас. Это могут быть как полуфабрикаты, так и готовые изделия.  

В Лондоне 3D-ресторан утопает в очередях. А в Беларуси начнут печатать еду?-10

Ирина Калтович:  
Проект «3D-мясной принтинг» вошел в число победителей академического этапа конкурса «100 идей для Беларуси», в феврале будет финал конкурса, где будут определены победители во всех номинациях. Хотим развивать наш проект и научные исследования, чтобы такие продукты могли быть широко представлены на рынке Беларуси.  

Звучит аппетитно. С такими инновациями конкурентоспособность пищевой промышленности и здоровье нации гарантированы.  

# Продукты питания # общество # Ирина Калтович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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