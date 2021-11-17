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СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?

17 ноября 2021 13:09
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Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.  

СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?-1

Следователи вместе с экспертами провели осмотр территории, где зафиксировали применение слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат с польской стороны. На месте изъяты фрагменты боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. Кроме того, следователи изучили видеозаписи.  

СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований – такие, как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств. В настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия в светлое время суток. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий с участием лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, этнической принадлежностью.  

СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?-7

Стали известны и некоторые результаты работы судебных экспертов. После проведения ряда исследований специалисты подтвердили применение химических веществ на границе.  

СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?-10

Сергей Титовец, начальник отдела взаимодействия со СМИ Государственного комитета судебных экспертиз:  
В Государственный комитет судебных экспертиз для проведения химических исследований поступили объекты, изъятые 16 ноября в ходе осмотра места происшествия участка белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на территории Республики Беларусь. На исследование представлены пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ. В ходе исследования установлено, что в их составе содержатся соединения, оказывающие слезоточивое раздражающее действие, а в определенной концентрации вызывающие химические ожоги слизистой оболочки и глаз.  

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Кабакович # Сергей Титовец # Фотофакт

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