СК работает на границе. Что уже выяснили следователи?

Новости Беларуси. Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.

Следователи вместе с экспертами провели осмотр территории, где зафиксировали применение слезоточивого газа, водометов и светошумовых гранат с польской стороны. На месте изъяты фрагменты боеприпасов, растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия. Кроме того, следователи изучили видеозаписи.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований – такие, как взрывотехническая, баллистическая, судебно-биологическая, физико-химическая и дактилоскопическая экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и свидетели. Изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств. В настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия в светлое время суток. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий с участием лиц, обратившихся за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это преступление против безопасности человечества, массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой, этнической принадлежностью.

Стали известны и некоторые результаты работы судебных экспертов. После проведения ряда исследований специалисты подтвердили применение химических веществ на границе.