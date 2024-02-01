Бежала от бандеровцев из Львова. История пожилой женщины, которой пришлось прятаться от обстрелов

Мне 92 года. Бомбили день и ночь. Мы не спали, в подвалах организовали, в подвале ночевали. Костры – газа не было, все было уничтожено. Света не было, холодно. Мужчины выходили, ямки выкапывали, разжигали костры, чтобы хоть горячего чая согреть. Кушать нечего было. Потом уже позже военные русские привозили пайки. Все равно нам супчик какой-то готовили. Приходилось нам тяжело очень.

У меня образовалась на ноге гангрена, мне сделали операцию. Отрезали часть ступни и пальцы. Спасибо, что меня здесь приютили, иначе бы я на улице оказалась. Тридцать лет в Западной Украине, во Львове пробыла.