Бежала от бандеровцев из Львова. История пожилой женщины, которой пришлось прятаться от обстрелов

Нелли Ивановна с семьей бежала от бандеровцев из Львова. Пожилой женщине пришлось прятаться от обстрелов.
Нелли Ивановна с семьей бежала от бандеровцев из Львова. Пожилой женщине пришлось прятаться от обстрелов.
Мне 92 года. Бомбили день и ночь. Мы не спали, в подвалах организовали, в подвале ночевали. Костры – газа не было, все было уничтожено. Света не было, холодно. Мужчины выходили, ямки выкапывали, разжигали костры, чтобы хоть горячего чая согреть. Кушать нечего было. Потом уже позже военные русские привозили пайки. Все равно нам супчик какой-то готовили. Приходилось нам тяжело очень.
У меня образовалась на ноге гангрена, мне сделали операцию. Отрезали часть ступни и пальцы. Спасибо, что меня здесь приютили, иначе бы я на улице оказалась. Тридцать лет в Западной Украине, во Львове пробыла.
Когда мы приехали во Львов, мы не могли даже куска хлеба купить. Я осталась с сыном. Я сидела в квартире, картошечку одну за целый день с сыном делила пополам. Вот так было тяжело. Я говорила по-украински. Они все равно нашу речь не признают. У них польская речь.
Далее смотрите в видео.
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