На улицах лежали тела, хозяйничали боевики «Азов» и «Айдар». Жительница Донбасса рассказала о зверствах ВСУ
Окраина Горловки, район шахты 6-7 (ДНР). 30 октября 2023 года. В дом Виталия было прямое попадание «Градов». Дом выгорел дотла. С 2014-го линия фронта проходила прямо по соседней улице, работало стрелковое оружие, у дорог и калиток ставили растяжки, лежали тела, хозяйничали боевики нацгруппировок «Азов» и «Айдар»… Теперь фронт стал чуть дальше, переместился к ближайшей лесопосадке и за шахтные терриконы.
Месяц назад Виталий попросил вывезти жену с детьми в Беларусь, на острый период спрятать от снайперов, «Градов», «кассет», «Хаймарсов». У супруги Виталия Аллы инвалидность по зрению, она почти ничего не видит. Полная слепота – вопрос времени.
Даже во двор редко выходили, потому что много вражеских беспилотников последнее время. И страх неизвестности, потому что постоянно ближние бои. Неизвестно, кто может оказаться рядом.
А так как терриконы близко, был случай, когда мы шли в местный магазин, который сейчас уже разбомбили. Снайпер с террикона доставал, дети шли впереди меня, детям под ноги пули. Тогда мне было страшно, я успела толкнуть детей. Уже поравнялись с дверью магазина, я затолкнула их, падая, они открыли двери, просто завалились в этот магазин.
Выживать приходилось. Кто-то уехал и оставил хозяйство соседям. Мы с мужем траву косили для продажи. По нам стрелял снайпер. Ты не знаешь, будешь ли ты жив завтра. Все верили, что скоро все закончится. С такой верой с 1 класса мы оказались в 10 классе. Дочь уже пошла в школу, сейчас она в 7 классе. Изменилось время, нас признали. В 2014 году многие школьники, выпускники 9 класса параллельно служили в ополчении. Верили, что скоро будет мир.
Мир нам подарило 24 февраля признание нас официально. Долгое время жили непонятно по каким законам. Где-то были украинские, где-то и те, и те. Мы хотя бы понимаем, в каком государстве живем. Мы уже имеем национальность.
Подробности в «Специальном репортаже» Людмилы Гладкой на СТВ.