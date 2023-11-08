На улицах лежали тела, хозяйничали боевики «Азов» и «Айдар». Жительница Донбасса рассказала о зверствах ВСУ

Окраина Горловки, район шахты 6-7 (ДНР). 30 октября 2023 года. В дом Виталия было прямое попадание «Градов». Дом выгорел дотла. С 2014-го линия фронта проходила прямо по соседней улице, работало стрелковое оружие, у дорог и калиток ставили растяжки, лежали тела, хозяйничали боевики нацгруппировок «Азов» и «Айдар»… Теперь фронт стал чуть дальше, переместился к ближайшей лесопосадке и за шахтные терриконы.

Месяц назад Виталий попросил вывезти жену с детьми в Беларусь, на острый период спрятать от снайперов, «Градов», «кассет», «Хаймарсов». У супруги Виталия Аллы инвалидность по зрению, она почти ничего не видит. Полная слепота – вопрос времени.

Даже во двор редко выходили, потому что много вражеских беспилотников последнее время. И страх неизвестности, потому что постоянно ближние бои. Неизвестно, кто может оказаться рядом. А так как терриконы близко, был случай, когда мы шли в местный магазин, который сейчас уже разбомбили. Снайпер с террикона доставал, дети шли впереди меня, детям под ноги пули. Тогда мне было страшно, я успела толкнуть детей. Уже поравнялись с дверью магазина, я затолкнула их, падая, они открыли двери, просто завалились в этот магазин.