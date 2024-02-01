На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые

Этот дом престарелых находится на Луганщине, недалеко от линии боевого соприкосновения.

За время боев на территорию прилетало 7 снарядов. Один раз – прямое попадание.

У нас в комнате есть дедушка, ему уже 97 лет.

Привезли его сюда военные из окопов. Когда его стали выгружать, он кричал: «В меня стреляют! Я никуда не выйду». Он не верил, что его привезли в нормальное заведение, думал, что его везут расстреливать. Прямое попадание – разбомбило дом. Его в окоп забрали солдаты, потом уже сюда привезли.

Самое нужное – памперсы, пеленки одноразовые. И нам очень нужны по возможности функциональные кровати. Сейчас в приюте живут 73 пожилых человека. Каждый со своей историей, болью и трагедией. Многих из этих людей вывозили из-под обстрелов, доставали из горящих домов, с обмороженными ногами, травмами и контузиями.