Прямой эфир

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые

01 февраля 2024 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этот дом престарелых находится на Луганщине, недалеко от линии боевого соприкосновения.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-1

За время боев на территорию прилетало 7 снарядов. Один раз – прямое попадание.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-4

У нас в комнате есть дедушка, ему уже 97 лет.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-7

Привезли его сюда военные из окопов. Когда его стали выгружать, он кричал: «В меня стреляют! Я никуда не выйду». Он не верил, что его привезли в нормальное заведение, думал, что его везут расстреливать. Прямое попадание – разбомбило дом. Его в окоп забрали солдаты, потом уже сюда привезли.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-10

Самое нужное – памперсы, пеленки одноразовые. И нам очень нужны по возможности функциональные кровати.

Сейчас в приюте живут 73 пожилых человека. Каждый со своей историей, болью и трагедией. Многих из этих людей вывозили из-под обстрелов, доставали из горящих домов, с обмороженными ногами, травмами и контузиями.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-13

После операции через полгода ослепла. И искать кого-то – нету. Молодежи нету, все выехали. Некого даже попросить, сидела голодная. Сын нашел этот пансионат. Когда я уезжала, стреляли. Сильно стреляли… Очень страшно было.

На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые-16

Читайте также:

Пока семья из Горловки была в Минске, их дом сгорел дотла. Шокирующая история жителей Донбасса

На улицах лежали тела, хозяйничали боевики «Азов» и «Айдар». Жительница Донбасса рассказала о зверствах ВСУ

«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду

# Международная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Обновлённую Военную доктрину обсудили с активом Гродненской области
01 февраля 2024 14:38

Обновлённую Военную доктрину обсудили с активом Гродненской области

Проходит цикл очистки и сбрасывается в Свислочь. Как работает снегосплавной пункт в Минске?
01 февраля 2024 14:06

Проходит цикл очистки и сбрасывается в Свислочь. Как работает снегосплавной пункт в Минске?

Александр Богомаз: «Хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле»
01 февраля 2024 14:01

Александр Богомаз: «Хотели бы, чтобы белорусские строители работали на нашей брянской земле»