На территорию дома престарелых на Луганщине за время боёв прилетало 7 снарядов. Вот что рассказали пожилые

Этот дом престарелых находится на Луганщине, недалеко от линии боевого соприкосновения.
Этот дом престарелых находится на Луганщине, недалеко от линии боевого соприкосновения.
За время боев на территорию прилетало 7 снарядов. Один раз – прямое попадание.
У нас в комнате есть дедушка, ему уже 97 лет.
Привезли его сюда военные из окопов. Когда его стали выгружать, он кричал: «В меня стреляют! Я никуда не выйду». Он не верил, что его привезли в нормальное заведение, думал, что его везут расстреливать. Прямое попадание – разбомбило дом. Его в окоп забрали солдаты, потом уже сюда привезли.
Самое нужное – памперсы, пеленки одноразовые. И нам очень нужны по возможности функциональные кровати.
Сейчас в приюте живут 73 пожилых человека. Каждый со своей историей, болью и трагедией. Многих из этих людей вывозили из-под обстрелов, доставали из горящих домов, с обмороженными ногами, травмами и контузиями.
После операции через полгода ослепла. И искать кого-то – нету. Молодежи нету, все выехали. Некого даже попросить, сидела голодная. Сын нашел этот пансионат. Когда я уезжала, стреляли. Сильно стреляли… Очень страшно было.
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