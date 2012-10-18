Бездомные в Беларуси. Как им помогают встать на ноги и начать новую жизнь в Витебске

Новости Беларуси. В Витебске уже почти два года работает Центр временного пребывания бездомных. Здесь уже помогли встать на ноги 140 постояльцам. В центре не только ночлег, но и помощь с документами и работой.

За своей копейкой они выходят к церквям или, например, к торговому центру. Караулят выброшенные коробки, потом сдают на макулатуру. Люди без дома и без работы. Но шанс жить нормальной жизнью есть и у них.

Здесь можно обрести ночлег, получить горячее питание, одежду. Сотрудники Центра не только приютят и обогреют, но и направят на медобследование, помогут с документами и трудоустройством. Для людей с улицы все условия: спальни, душевые, библиотека и даже комната для исповеди.

Дмитрий, потеряв жилье, чуть было не покончил с жизнью. Сейчас старается начать новую.

Дмитрий Тарановский:

Я жил совсем в другом месте со своей семье. Получилось, что разошлись, приехал сюда, отец квартиру разменял. Деваться некуда. Конечно, помогли. Хотя бы то, что дали крышу над головой.

У попадающих сюда людей похожие истории: жертвы «черных» риелторов, сироты, одинокие. Кто-то потерял жилье при разводе, у кого-то дом сгорел. Встать на ноги в специальном отделении адаптации при Центре помогают и тем, кто делает первые шаги на свободе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Калиновский, старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Витебского облисполкома:

В текущем году из 400 лиц, которые освободились в город Витебск, 40 лицам предоставлено пребывание в данном Центре с дальнейшим их трудоустройством и предоставлением жилой площади.

В Центре свой устав для проживающих. Постояльцы заключают договоры. Дисциплину стараются соблюдать. Показался в пьяном виде – отчислят или отправят в ЛТП. Сейчас постояльцев всего 13. Аншлаг будет зимой.

Николай Спиридонов, директор Витебского городского Центра временного пребывания лиц без определенного места жительства:

В Беларуси за всю зиму не замерз ни один бомж так называемый, хотя в Европе по 60 человек, узнаем из СМИ, погибло во время холодов. У нас ни один не погиб.

Конечно помощь оказывается, как со стороны государства, это основная помощь.

Дом для тех, у кого нет крыши над головой, – пристанище временное. Среди большинства бывших постояльцев этого Центра немало успешных примеров. Таких, кто нашел работу, жилье и даже женился. Главное – желание начать новую жизнь. В поддержке же сомневаться не приходится.