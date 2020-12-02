Без родителей в зале. Как пройдут в 2020 году новогодние детские мероприятия в Минске?

Новости Беларуси. Усилят ли контроль за ценами перед Новым годом? Каким сферам особенно нужна поддержка в условиях пандемии и быть ли новогодним акциям в такой эпидситуации? Об этом и не только говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» – председатель Минского городского объединения организации профсоюзов Александр Щекович. Илона Волынец, ведущая:

Главный вопрос для родителей и детей. Быть ли тем самым новогодним представлениям? Везти ли вообще туда детей? В масках, без масок? Будет ли это все?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Новогоднее чудо отменить нельзя. Мы не в силах это сделать, как бы мы ни хотели. Конечно же, мы планируем проведение новогодних мероприятий, елок, и наши два Дворца (культуры и профсоюзов) будут задействованы в полной мере. Будем соблюдать эпидрежим – это масочный режим. Хотя, мы понимаем, там детки, три-четыре-пять лет, усидеть будет сложно. В любом случае, масочный режим, обработка рук, – все это будет. Илона Волынец:

Может, количество зрителей уменьшить стоит? Александр Щекович:

Мы, проводя свою елку, разрешали, чтобы родители вместе с детками тоже находились в зале. Мы давали билетик не на ребенка, а на родителя, на колени брали. Здесь мы будем просить, чтобы родители находились не в зале. Будет возможность рассадить – будем рассаживать. Поверьте, количество заявок на билеты не вмещается. Коронавирус пройдет, а праздник отменить нельзя. Он будет в действующих условиях. Я надеюсь, что ничего экстренного не произойдет, и мы проведем мероприятия, наши детишки останутся довольные теми представлениями и сладкими подарками. Как у нас говорят, профсоюзы – это запах конфет. В этой ситуации надо поддержать, я думаю, что в этом году очень достойно проведем новогодние мероприятия. Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?

Илона Волынец:

А планируете ли еще свои традиционные благотворительные акции? Александр Щекович:

Да, мы всегда планируем, за нашими отраслевыми профсоюзными организациями закреплены подшефные детские дома, интернатские учреждения. Это важный момент, мы никогда про них не забываем и вывозим представления, сладкие подарки и не только сладкие. Мы даже как-то брали поделки, и с детишками садились, сами делали руками. Что-то вырезали, клеили, красили, раскрашивали, вешали игрушки на елку. Это тоже такой вариант общения, привлекаем к этому очень много молодежи. Это такой позитивный момент для этих детей. Это нельзя отменить, никакой вирус не должен отменить праздник. Илона Волынец:

Чем вам запомнился этот уходящий, достаточно сложный во всех отношениях год?