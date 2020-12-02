Без родителей в зале. Как пройдут в 2020 году новогодние детские мероприятия в Минске?
Новости Беларуси. Усилят ли контроль за ценами перед Новым годом? Каким сферам особенно нужна поддержка в условиях пандемии и быть ли новогодним акциям в такой эпидситуации? Об этом и не только говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» – председатель Минского городского объединения организации профсоюзов Александр Щекович.
Илона Волынец, ведущая:
Главный вопрос для родителей и детей. Быть ли тем самым новогодним представлениям? Везти ли вообще туда детей? В масках, без масок? Будет ли это все?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Новогоднее чудо отменить нельзя. Мы не в силах это сделать, как бы мы ни хотели. Конечно же, мы планируем проведение новогодних мероприятий, елок, и наши два Дворца (культуры и профсоюзов) будут задействованы в полной мере. Будем соблюдать эпидрежим – это масочный режим. Хотя, мы понимаем, там детки, три-четыре-пять лет, усидеть будет сложно. В любом случае, масочный режим, обработка рук, – все это будет.
Илона Волынец:
Может, количество зрителей уменьшить стоит?
Александр Щекович:
Мы, проводя свою елку, разрешали, чтобы родители вместе с детками тоже находились в зале. Мы давали билетик не на ребенка, а на родителя, на колени брали. Здесь мы будем просить, чтобы родители находились не в зале. Будет возможность рассадить – будем рассаживать. Поверьте, количество заявок на билеты не вмещается. Коронавирус пройдет, а праздник отменить нельзя. Он будет в действующих условиях. Я надеюсь, что ничего экстренного не произойдет, и мы проведем мероприятия, наши детишки останутся довольные теми представлениями и сладкими подарками. Как у нас говорят, профсоюзы – это запах конфет. В этой ситуации надо поддержать, я думаю, что в этом году очень достойно проведем новогодние мероприятия.
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Илона Волынец:
А планируете ли еще свои традиционные благотворительные акции?
Александр Щекович:
Да, мы всегда планируем, за нашими отраслевыми профсоюзными организациями закреплены подшефные детские дома, интернатские учреждения. Это важный момент, мы никогда про них не забываем и вывозим представления, сладкие подарки и не только сладкие. Мы даже как-то брали поделки, и с детишками садились, сами делали руками. Что-то вырезали, клеили, красили, раскрашивали, вешали игрушки на елку. Это тоже такой вариант общения, привлекаем к этому очень много молодежи. Это такой позитивный момент для этих детей. Это нельзя отменить, никакой вирус не должен отменить праздник.
Илона Волынец:
Чем вам запомнился этот уходящий, достаточно сложный во всех отношениях год?
Александр Щекович:
Он достаточно сложный, я сейчас скажу о личном, не буду говорить о чем-то большом. У меня есть сын, который выбрал увлечение музыкой и аккордеоном. Он в этом году пошел в музыкальную школу, я представляю, чем это будет для меня в ближайшее время, когда он уже будет играть на аккордеоне. Это для меня лично достаточно интересный шаг.
Илона Волынец:
Для соседей тоже, наверное.
Александр Щекович:
Соседи будут счастливы, я уверен, слушать прекрасную музыку каждое утро и каждый вечер. Если мы говорим о рабочих моментах, конечно, сложный год. Для меня он важен в том, что эта солидарность людей, сплоченность, когда возникли вопросы со здоровьем, невзирая ни на частную форму собственности, государственную, все сплотились. Это здорово, когда люди привозили подарки медикам, обеспечивали средствами индивидуальной защиты, не потому, что государство не могло, потому, что в тот момент не было этого. И все, что производилось, отдавалось медикам. Сегодня там, вроде, все в изобилии. Вот эта сплоченность, героизм наших врачей, я им безумно благодарен. А второе – сплоченность вокруг этой болезни, когда люди стали больше думать о здоровье. Это тоже очень важно.
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