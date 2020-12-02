В октябре подорожала гречка, рыба и фрукты. Нужно ли ждать повышения цен перед Новым годом?

Новости Беларуси. Впереди новогодние праздники. Всех волнует вопрос, не подорожают ли продукты. Будут ли организации профсоюзов дальше мониторить цены? Об этом и многом другом в студии «Большого города» рассказал Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов.
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Мы мониторим цены, мы делали достаточно обширный мониторинг в октябре. Мы брали не только магазины, в которые всегда ходим, мы смотрели рынки, ярмарки и пытались понять, что с ценами. Я скажу, что отличие колоссальное. Мы усиленно будем контролировать, это было и в прошлом году, как раз ноябрь-декабрь, ближе к Новому году. Был рост на определенные продукты питания. Мы должны с вами понимать: те продукты питания, которые мы импортируем, в любом случае с учетом конъюнктуры рынка, если ввозная цена растет, мы ничего сделать не можем.
Илона Волынец, ведущая:
Я тоже нашла информацию, что как раз в октябре наблюдался рост цен на гречку, растительное масло, рыбу, фрукты, особенно цитрусовые.
Александр Щекович:
Мы говорим сегодня, что отталкиваемся от цены, которая приходит к нам. Мы просим сегодня, работаем с торговыми сетями, чтобы они все-таки не накручивали цены. Почему это важно с учетом ковидной ситуации? Часть людей не работает, часть находится на больничных, часть на 2/3 работает. У людей денег нет. И этот пыл, жирочек, чтобы торговые сети понимали ситуацию в стране, были солидарны, социально ответственны в данном направлении. Понимание есть, есть приостановка роста цен. В последний месяц более-менее сбалансировалось, такого безумия, как некоторые на 200 процентов держали продуктов питания, на сегодняшний день нет.