В октябре подорожала гречка, рыба и фрукты. Нужно ли ждать повышения цен перед Новым годом?

Новости Беларуси. Впереди новогодние праздники. Всех волнует вопрос, не подорожают ли продукты. Будут ли организации профсоюзов дальше мониторить цены? Об этом и многом другом в студии « Большого города » рассказал Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Мы мониторим цены, мы делали достаточно обширный мониторинг в октябре. Мы брали не только магазины, в которые всегда ходим, мы смотрели рынки, ярмарки и пытались понять, что с ценами. Я скажу, что отличие колоссальное. Мы усиленно будем контролировать, это было и в прошлом году, как раз ноябрь-декабрь, ближе к Новому году. Был рост на определенные продукты питания. Мы должны с вами понимать: те продукты питания, которые мы импортируем, в любом случае с учетом конъюнктуры рынка, если ввозная цена растет, мы ничего сделать не можем.

Илона Волынец, ведущая:

Я тоже нашла информацию, что как раз в октябре наблюдался рост цен на гречку, растительное масло, рыбу, фрукты, особенно цитрусовые.