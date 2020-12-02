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Минчанин заплатит 1350 рублей за оскорбление сотрудников милиции

02 декабря 2020 10:52
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Новости Беларуси. Более 1 300 рублей за оскорбление и угрозы в адрес сотрудников милиции. 25-летний минчанин занимался телефонным терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отправлял сообщения и совершал звонки правоохранителям.

Действовал молодой человек осознанно, пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудников. Номера он находил в Telegram-каналах.

Минчанин заплатит 1350 рублей за оскорбление сотрудников милиции-1

В Telegram-канале подписался на паблик, в котором публиковали контакты, номера телефонов сотрудников органов внутренних дел. После чего на эти номера отправлял сообщения с нецензурными выражениями. Из сотрудников ни с кем лично не знаком. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь и извиняюсь.  

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Минчанин заплатит 1350 рублей за оскорбление сотрудников милиции-4

Тимур Кессель, заместитель начальника УВД администрации Советского района Минска:  
В сентябре 2020 года неустановленное лицо разместило в глобальной сети Интернет оскорбления в адрес сотрудников Советского РУВД города Минска, а именно начальника отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности и участкового инспектора этого же отдела. Данная информация носила оскорбительное содержание, связана была с исполнением должностных обязанностей данными сотрудниками. Оперативниками было установлено, что лицом, разместившим данную информацию, является 25-летний минчанин. Данное лицо было задержано и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин или 1 350 рублей.  

# Акции протеста # общество # Тимур Кессель # Фотофакт

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