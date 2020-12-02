Минчанин заплатит 1350 рублей за оскорбление сотрудников милиции

Новости Беларуси. Более 1 300 рублей за оскорбление и угрозы в адрес сотрудников милиции. 25-летний минчанин занимался телефонным терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отправлял сообщения и совершал звонки правоохранителям.

Действовал молодой человек осознанно, пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудников. Номера он находил в Telegram-каналах.