Минчанин заплатит 1350 рублей за оскорбление сотрудников милиции
Новости Беларуси. Более 1 300 рублей за оскорбление и угрозы в адрес сотрудников милиции. 25-летний минчанин занимался телефонным терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отправлял сообщения и совершал звонки правоохранителям.
Действовал молодой человек осознанно, пытаясь воздействовать на психологическую устойчивость сотрудников. Номера он находил в Telegram-каналах.
В Telegram-канале подписался на паблик, в котором публиковали контакты, номера телефонов сотрудников органов внутренних дел. После чего на эти номера отправлял сообщения с нецензурными выражениями. Из сотрудников ни с кем лично не знаком. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь и извиняюсь.
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Тимур Кессель, заместитель начальника УВД администрации Советского района Минска:
В сентябре 2020 года неустановленное лицо разместило в глобальной сети Интернет оскорбления в адрес сотрудников Советского РУВД города Минска, а именно начальника отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности и участкового инспектора этого же отдела. Данная информация носила оскорбительное содержание, связана была с исполнением должностных обязанностей данными сотрудниками. Оперативниками было установлено, что лицом, разместившим данную информацию, является 25-летний минчанин. Данное лицо было задержано и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин или 1 350 рублей.