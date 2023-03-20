«Без прошлого нет будущего». С молодёжью Минска обсудили трагедию Хатыни

Новости Беларуси. 22 марта исполнится ровно 80 лет со дня трагедии в Хатыни. В среду в мемориальном комплексе состоится церемония возложения цветов. В этот день добраться до мемориального комплекса можно будет на специально организованном маршруте автобуса. Первый отправится со станции метро «Восток» в 12:30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О деревне Хатынь известно с 1551 года. Ее последним днем стало 22 марта 1943-го, когда каратели заживо сожгли 149 мирных жителей. В деталях о зверствах фашистов сегодня рассказали минской молодежи.

В Музее истории Великой Отечественной прошел открытый диалог, посвященный 80-летию хатынской трагедии. Встреча объединила более 200 юношей и девушек. Вместе с заместителем прокурора Минска и председателем Общественного объединения ветеранов говорили о недопустимости очернения истории и героизации нацизма. Специально к этому разговору юные художники презентовали выставку рисунков «Хатынь глазами детей». В творческих работах ребята отразили свое видение чудовищных событий.

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:

На момент начала расследования уголовного дела нам было известно о 186 сожженных деревнях, так же, как и Хатынь – вместе с жителями, то на сегодня это уже 216 деревень. По уголовному делу допрошены более 16 тысяч свидетелей, из которых больше чем половина – это действительно те люди, которые прошли эти ужасы, узники лагерей.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Конечно же, для каждого белоруса именно хатынская трагедия всегда будет в сердце. И все-таки сегодня мы решили организовать открытый диалог, где расскажут о тех страшных событиях, которые происходили. Для молодежи на сегодня именно трагическая тема актуальна. Историю мы должны помнить, так как без прошлого нет будущего.

Иван Шунтов, ученик средней школы № 93:

Наши прадеды, наши родственники, каждый из них, кто был солдатом, офицером Красной армии в те годы, за что они в том числе сражались? Чтобы нашему поколению, их детям и внукам никогда в своей жизни не пришлось почувствовать такое же.