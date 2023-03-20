Глава Калмыкии: принципиальная позиция руководства Беларуси – настоящий пример для многих россиян

Новости Беларуси. Настоящий прорыв в белорусско-калмыкских отношениях еще впереди. Об этом завил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с Бату Хасиковым. Переговоры с главой Калмыкии стали первым мероприятием в рабочем графике президента Беларуси 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь глава Калмыкии отметил, что между нашими государствами заложена крепкая база, в том числе общее героическое прошлое. Что до настоящего, то Бату Хасиков отметил позицию руководства Беларуси относительно вызовов, которым наша страна противостоит. И назвал ее примером для многих россиян.

Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия:

Сегодня вместе с коллегами мы посетили площадь Победы, возложили венок и цветы у мемориала. Отдали дань памяти тем, кто, как вы это подчеркиваете, за независимость нашей общей большой Родины, победив фашизм. Да, на сегодня мы видим, что новые ростки пытаются поднять голову, но и здесь снова мы, объединившись вместе, как единый кулак, думаю, победим эту напасть. Нет в этом сомнения. И вам, Александр Григорьевич, огромное спасибо за вашу принципиальную позицию и демонстрацию того духа, которую вы и ваша команда излучаете. То есть для многих моих коллег, для россиян это действительно пример.