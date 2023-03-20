«Зал является уникальным для наших здравниц». Чем особенны тренажёры в санатории «Ружанский»?

Илья Харук: Всем привет от ружахуторян. Мы находимся в тренажерном зале санатория «Ружанский».

Александр Соколовский, инструктор-методист по физической реабилитации ОАО «Санаторий «Ружанский»: Тренажерный зал является уникальным для наших здравниц Беларуси. – А почему же он является уникальным? – Здесь обилие тренажеров, на которых могут заниматься не только молодые, но и пожилые люди.

Илья Харук: Мне как раз нужна ваша помощь. Хочу укрепить мышцы спины. Можете что-то посоветовать?

– Готовы? – Давайте, посмотрим. – 15 раз. Можно сделать три подхода с перерывом.

Александр Соколовский: Это эллипсоид. Он влияет на голень, бедро, ягодичную, поясничную мышцу. Что очень актуально для наших женщин, которые любят, чтобы у них были упругие ягодицы и бедра.

Илья Харук: Девочки, смотрю, вы уже выбрали себе тренажеры. Александр, на какую группу мышц влияют эти велосипеды?

– А, может, лучше обычный велосипед и на свежий воздух? – На обычном велосипеде, конечно, можно покататься, но только летом. А зимой не покатаешься. – Кроме тренажерного зала есть площадки для занятия спортом?

Александр Соколовский:

У нас есть площадки на открытом воздухе. Волейбольная, баскетбольная, для большого тенниса, пляжная волейбольная площадка. Побыв у нас 2-3 недели, вы почувствуете абсолютную разницу.

Илья Харук:

Здесь точно есть чем заняться. Привет от ружахуторян и до встречи.

*На правах рекламы.