«Зал является уникальным для наших здравниц». Чем особенны тренажёры в санатории «Ружанский»?

Илья Харук:
Всем привет от ружахуторян. Мы находимся в тренажерном зале санатория «Ружанский».
Илья Харук:
Всем привет от ружахуторян. Мы находимся в тренажерном зале санатория «Ружанский».
Александр Соколовский, инструктор-методист по физической реабилитации ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Тренажерный зал является уникальным для наших здравниц Беларуси.
– А почему же он является уникальным?
– Здесь обилие тренажеров, на которых могут заниматься не только молодые, но и пожилые люди.
Илья Харук:
Мне как раз нужна ваша помощь. Хочу укрепить мышцы спины. Можете что-то посоветовать?
– Готовы?
– Давайте, посмотрим.
– 15 раз. Можно сделать три подхода с перерывом.
Немножко потяните спину.
Илья Харук:
Девочки, смотрю, вы уже выбрали себе тренажеры. Александр, на какую группу мышц влияют эти велосипеды?
Александр Соколовский:
Это эллипсоид. Он влияет на голень, бедро, ягодичную, поясничную мышцу. Что очень актуально для наших женщин, которые любят, чтобы у них были упругие ягодицы и бедра.
– А, может, лучше обычный велосипед и на свежий воздух?
– На обычном велосипеде, конечно, можно покататься, но только летом. А зимой не покатаешься.
– Кроме тренажерного зала есть площадки для занятия спортом?
Александр Соколовский:
У нас есть площадки на открытом воздухе. Волейбольная, баскетбольная, для большого тенниса, пляжная волейбольная площадка. Побыв у нас 2-3 недели, вы почувствуете абсолютную разницу.
Илья Харук:
Здесь точно есть чем заняться. Привет от ружахуторян и до встречи.
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