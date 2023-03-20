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Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным

20 марта 2023 11:48
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень изысканные пельмешки со сливками и пармезаном.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-1

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-3

В емкость добавляем немного свиного фарша. Сюда же порубим укроп. Добавим немного соли и черного перца. К фаршу добавим немного воды и все перемешиваем.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-6

Приступаем к лепке пельменей. Я использую уже готовое тесто от компании «Домашний кулинар». Более подробную информацию расскажет директор.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-9

Наша компания придумала для хозяек очень вкусное и уникальное тесто для пельменей. Вы сможете быстро приготовить своему семейству шикарные пельмени, которые их удивят.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-12

Смачиваем края теста водой. А теперь выкладываем начинку в середину.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-15

Наливаем немного воды в сковородку. Сюда же – небольшое количество сливочного масла. Раздавим чеснок. Он остается в кожуре, нам нужен только аромат. И сразу же вливаем сливки, чтобы они прогрелись и закипели вместе с водой. 

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-18

Отправляем пельмени к сливкам и уменьшаем огонь, чтобы сливки не свернулись. Добавим немного черного молотого перца. Остроту и пряность черного перца сбалансируют сливки и сливочное масло. Сюда же добавим немного тертого пармезана.

Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным-21

Пельмени в сливочно-сырном соусе готовы, и мы выкладываем их на тарелку. Немного украсим петрушкой. Завтрак готов!

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