Пельмени со сливками и пармезаном. Вот как сделать обычное блюдо изысканным

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень изысканные пельмешки со сливками и пармезаном.

В емкость добавляем немного свиного фарша. Сюда же порубим укроп. Добавим немного соли и черного перца. К фаршу добавим немного воды и все перемешиваем.

Приступаем к лепке пельменей. Я использую уже готовое тесто от компании «Домашний кулинар». Более подробную информацию расскажет директор.

Наша компания придумала для хозяек очень вкусное и уникальное тесто для пельменей. Вы сможете быстро приготовить своему семейству шикарные пельмени, которые их удивят.

Смачиваем края теста водой. А теперь выкладываем начинку в середину.

Наливаем немного воды в сковородку. Сюда же – небольшое количество сливочного масла. Раздавим чеснок. Он остается в кожуре, нам нужен только аромат. И сразу же вливаем сливки, чтобы они прогрелись и закипели вместе с водой.

Отправляем пельмени к сливкам и уменьшаем огонь, чтобы сливки не свернулись. Добавим немного черного молотого перца. Остроту и пряность черного перца сбалансируют сливки и сливочное масло. Сюда же добавим немного тертого пармезана.