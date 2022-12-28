Как научиться кататься на коньках? Разбираемся с инструктором

Стать главной звездой вечеринки на льду, прокатиться с ветерком по белоснежному глянцу – изящное искусство. Обучиться которому может каждый. Фигурное катание не знает границ, страсть к любимому делу окрыляет. Но отбросим романтику в сторону: наш путь к вершине спортивного Олимпа вот-вот начнется, сперва выбираем коньки.

Василий Дегтярев, заместитель директора компании:

В хоккейных коньках наличие литой пятки, целостность стакана, крепления и плотность осилового подъема. При подборе размерного ряда следует учитывать, что конек должен сидеть плотно. Если вы конек подобрали неправильно, может болтаться голеностоп. Могут возникнуть во время катания травмы. Идеальная пара найдена, пора подготовить коньки к использованию. Заточка лезвия – важное условие: без нее вы потеряете устойчивость, не сможете быстро разогнаться и вовремя остановиться. Время примерять золотые туфельки. Шнуруют коньки от основания к центру ботинка. У носка туго, в области голеностопа чуть слабее. Переходим к разминке.

Дмитрий Ардяко, инструктор по катанию на коньках:

Поскольку вы начинающий и плохо стоите на коньках, вы можете попробовать просто нагибаться, делать наклоны вперед и как можно ближе тянуться. Потом также коленями можно делать круговые вращения. Утренняя зарядка позади, мышцы в тонусе, первый этап пройден. Урок второй: учимся держать равновесие. Ноги чуть согнуты, тело вперед – стойка профессионала. Поехали. Дмитрий Ардяко:

Порядок будет такой, что сначала вы разъехались, потом приставили одну, вторую потом, чтобы вы примерно понимали, как надо ехать. Не так и сложно. Следующее упражнение – фонарики.