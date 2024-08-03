Библиотека под открытым небом развернулась в Верхнем городе

Сплетение белорусского кинематографа и литературы, бесплатные экскурсии и концерт. Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе Минска изобилует мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сплетение белорусского кинематографа и литературы, бесплатные экскурсии и концерт. Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе Минска изобилует мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 августа здесь развернулась библиотека под открытым небом. Она посвящена знаковой дате – 100-летию «Беларусьфильма». Посетителей знакомят с классикой белорусской литературы, которая в свое время была экранизирована и произвела фурор. Кроме того, гостям к прочтению предлагаются биографии и интервью белорусских режиссеров. Уже традиционно насыщена программа для детей, которых приобщают к национальной культуре интерактивными играми.
Мне нравится библиотека под открытым небом, потому что тут можно порисовать и изучить белорусскую литературу.
Я оказалась в библиотеке случайно, и мне тут очень нравится.
Ждут гостей и на многочисленные экскурсии. В течение всего музыкально-туристического сезона на них можно попасть по субботам дважды в день бесплатно. Открыть для себя что-то новое смогут не только гости нашей страны, но и коренные минчане.
Татьяна Киселева, турист (Россия):
Мы приехали из Москвы, давно хотели посетить Беларусь, Минск. С большим удовольствием являемся гостями этого города. Нам нравится, все благоустроено, сделано для туристов. Очень интересно слушать рассказы нашего гида, и мы запланировали уже вернуться в золотую осень к вам, в ваш прекрасный город.
Завершающий аккорд субботней программы – концерт «Классика у ратуши». Этим вечером произведения лучших мировых и русских композиторов исполнит оркестр саксофонов.