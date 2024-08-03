Библиотека под открытым небом развернулась в Верхнем городе

Сплетение белорусского кинематографа и литературы, бесплатные экскурсии и концерт. Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе Минска изобилует мероприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа здесь развернулась библиотека под открытым небом. Она посвящена знаковой дате – 100-летию «Беларусьфильма». Посетителей знакомят с классикой белорусской литературы, которая в свое время была экранизирована и произвела фурор. Кроме того, гостям к прочтению предлагаются биографии и интервью белорусских режиссеров. Уже традиционно насыщена программа для детей, которых приобщают к национальной культуре интерактивными играми.

Мне нравится библиотека под открытым небом, потому что тут можно порисовать и изучить белорусскую литературу.

Я оказалась в библиотеке случайно, и мне тут очень нравится.