Без них невозможно производство. Для чего нужны пищевые добавки?

Ароматизаторы, консерванты, красители и загустители. Без пищевых добавок сегодня невозможно изготовить промышленным способом ни один продукт питания, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Именно они придают пище товарный вид и в разы продлевают срок хранения. Многие из этих «Е», если назвать их другими, близкими и понятными именами, известны на протяжении веков. Нередко люди боятся простых вещей из-за сложных названий. Например, классический эмульгатор – это желток, первые известные человеку консерванты – соль и сахар, а пугающая добавка Е300 – обычная аскорбиновая кислота.

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

К пищевым добавкам можно отнести антиокислители. Самый известный – аскорбиновая кислота – витамин С. Это даже полезная пищевая добавка. В антиокислители входят токофиролы – производные витамина Е. Например, глазирователи – пчелиный воск – тоже натуральная пищевая добавка. Регуляторы кислотности – лимонная кислота, уксусная кислота. Разрыхлители – пищевая сода. Насколько вам кажется это опасным?

Павел Кличкович, младший научный сотрудник центра пищевых технологий УП «Унитехпром» БГУ:

Тот же витамин С – аскорбиновая кислота – Е300. Она как витамин человеку необходима и полезна. Но есть такое заболевание, к которому приводит избыточное употребление витамина С, как авитаминоз. От этого никто не застрахован. То же самое можно получить, употребляя обычную пищу. Надо всегда и везде соблюдать дозировки. При больших количествах даже вода является для человека токсичной.

30 лет назад пищевая соль «Экстра» за полгода превращалась в камень. С теперешней солью такого не происходит. Почему? Оказывается, почти вся соль, которую мы нынче покупаем в магазине в качестве пищевой, имеет специальные добавки – антислеживатели. Поэтому не удивляйтесь, если в составе на пачке вы увидите пищевую добавку Е536, он же ферроцианид калия, или по-народному желтая кровяная соль. Цианид – это же сильнейший яд, считают многие. Специалисты успокаивают: добавка безопасна и разрешена в Беларуси. Наталья Комарова:

Сама соль не является пищевой добавкой. Но при изготовлении соли используют ферроцианид калия – это антислеживатель. И произвести в настоящий момент технологически соль без применения этой добавки невозможно. Многих отпугивает название, что ферроцианид калия – яд, но в таком количестве, в котором он используется при технологическом производстве соли, он безопасен для человека.

Алла Бондарук, заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены пищевых продуктов РУП «НПЦГ»:

У нас обязательное требования, что выносятся все пищевые добавки, которые входят в состав. Хотя многие пищевые добавки не оказывают уже технологического эффекта в готовой продукции. Так как соль применяется во многих пищевых продуктах, то получается, что в маркировку попадает этот ферроцианид калия, который не применяется в рецептуре данной пищевой продукции. Он туда попал вместе с солью. Он как антислеживающий агент выполняет свою функцию только в составе соли. Когда он попал уже в состав готового пищевого продукта, конечно, он не оказывает там технологического эффекта. В числе различных вкусовых добавок, которые наводят ужас на потребителей, ароматизаторы. Они бывают искусственными, натуральными и идентичными натуральным. Если с первыми двумя все более-менее понятно, то последние, как правило, вызывают замешательство: натуральный по умолчанию внушает доверие, а вот слово «идентичный» заставляет усомниться в пользе продукта.

Наталья Комарова:

Натуральный ароматизатор либо натуральная пищевая добавка – это добавка, полученная из сырья растительного или животного происхождения физическим путем, например, экстракции, каким-то биохимическим путем. Идентичное натуральное вещество – это вещество, которое полностью повторяет формулу натурального, но получено уже синтетическим путем в лаборатории. В этом разница этих веществ. То есть по химической формуле это будут идентичные вещества, но по способу получения они разные: либо экстракт из растений, либо синтезированный в лаборатории. Каждый из нас хочет питаться натуральными, свежими и полезными продуктами, но найти такую идеальную пищу на прилавках магазинов с каждым годом становится все сложнее. Миром правит культ потребления. С появлением целой индустрии по производству полуфабрикатов, копченостей, консервов и фастфудов жить стало вкуснее, но сложнее. Теперь приходится внимательно вчитываться в длинный состав продукта, от которого зависит наше здоровье.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Если вы смотрите на этикетки, и там есть более 20 наименований, не видите пищевых добавок с маркировкой «Е», то, скорее всего, производитель указывает пищевую добавку не как «Е», а прописывает ее словами. Поэтому если видите очень длинный состав пищевых продуктов, то старайтесь не брать его. Таким образом производитель хитрит и не указывает в своем составе «Е», чтобы продать этот продукт лучше. На этикетке можно написать что угодно. Чем опасны пищевые добавки – подробности здесь. Чтение этикеток – процесс не просто увлекательный, но и полезный. Но зачастую даже наметанный и зоркий глаз эксперта бессилен против мелкого шрифта. А ведь в этих строчках и скрыт главный код: чем же нас кормит изготовитель?

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Установленный размер – до 2 миллиметров. Это, конечно, небольшой шрифт, но здесь важно понимать, ведь большим шрифтом всю информацию на товаре, а бывают товары небольшого размера, например, глазированный сырок или пачка творога, и всю обязательную информацию написать большим шрифтом не представляется возможным. Именно поэтому и выработано такое оптимальное решение. 2 миллиметра – действительно, такой шрифт могут прочитать только люди с хорошим зрением, люди в очках или с использованием лупы. Но в таких случаях мы еще рекомендуем потребителям, которые не могут ознакомиться с этой информацией в силу плохого зрения, обращаться к продавцу.