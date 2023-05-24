«Бесспорное списание денежных средств». К чему может привести непогашенная задолжность перед ЖКХ?

Десятки исполнительных производств и столько же неоплаченных штрафов. У судебных приставов в руках большой список адресов и фамилий должников. Парадоксально, но факт. Сегодня в основном байкотируют оплату за ЖКХ либо малоимущие, либо наоборот состоятельные граждане. Несмотря на то, что стоимость жилья последних порой составляет сотни тысяч долларов, некоторые владельцы роскошных апартаментов хронически не платят за коммуналку. В шутку в народе их прозвали вип-неплательщиками. Но на самом деле смешного мало. Ведь если есть должники, дом недополучает какой-то объем услуг. А значит порой приходится отказываться от ремонта кровли или замены окон. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Анастасия Гвоздик, начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП Центр информационных технологий Мингорисполкома:

Поэтому мы рекомендуем гражданам все-таки не забывать оплачивать и уходить от этих неприятных мер. В том числе, когда приходит на работу постановление либо исполнительный лист – это достаточно, я думаю, неприятно каждому из нас было бы. Поэтому мы просим все-таки оплачивать не позднее 25-го числа. Как правило, должников призывают к совести уже после одного месяца неоплаты. Если реакции ноль, то к делу подключают тяжелую артиллерию – судебных приставов.

Екатерина Копытич, судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Октябрьского района Минска:

Данный процесс осуществляется путем выбытия по месту жительства должника для проверки имущественного положения, выявлению имущества для составления акта ареста, если такое имеется. От мелкой бытовой техники до крупной недвижимости по итогу лишаются злостные неплательщики. После наложения ареста у должника есть 10 дней, чтобы выкупить свое имущество, в противном случае оно уйдет с молотка. Но и это далеко не все. Арест имущества – не единственная и не самая болезненная мера воздействия на неплательщиков. Должников за пользование благами цивилизации могут ждать и другие неприятности.

Кристина Королик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Октябрьского района Минска:

Одним из способов взыскании задолженности по исполнительным документам, является выставление платежных требований в системе АИС ИДО к расчетным счетам должника на бесспорное списание денежных средств. В случае трудоустройства должника – направление исполнительного документа по месту работы для удержания заработной платы. Также ограничения должника в предоставлении услуг сотовой связи, интернета. Ограничение в праве управления транспортными средствами в случае наличия, также в праве выезда за пределы Республики Беларусь.