ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Какие разработки представили на международной выставке «Здравоохранение»?

Новости Беларуси. ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Институт генетики и цитологии Академии наук представил новую разработку на международной выставке «Здравоохранение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне она открылась в Минске. Тест поможет определить, есть ли у человека склонность к стрессу или наоборот – устойчивость организма к таким ситуациям. Полученную информацию впоследствии могут использовать врачи при постановке диагноза и назначении лечения.

В целом на выставке свои лучшие достижения в области медицины демонстрируют более 150-ти организаций из восьми стран: Беларуси, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, России, Пакистана и Кореи. Широко представлен и стенд Беларуси. В экспозиции – оборудование, инструменты и лекарственные препараты. Большая часть из них уже внедрена в медицинскую практику.

Фото: сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Медицинские технологии меняются раз в пять лет, и мы должны, конечно, держать руку на пульсе. Второй момент, вы увидите здесь очень много наших компаний, белорусских компаний, традиционных в сфере фармацевтики, и компаний, которые занимаются импортозамещением или производством оригинального оборудования медицинского назначения. В этом году у нас уже примерно 30 % закупок в изделиях медназначения фактически белорусского производства.