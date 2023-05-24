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ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Какие разработки представили на международной выставке «Здравоохранение»?

24 мая 2023 09:18
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Новости Беларуси. ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Институт генетики и цитологии Академии наук представил новую разработку на международной выставке «Здравоохранение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне она открылась в Минске.  

Тест поможет определить, есть ли у человека склонность к стрессу или наоборот – устойчивость организма к таким ситуациям. Полученную информацию впоследствии могут использовать врачи при постановке диагноза и назначении лечения.  

ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Какие разработки представили на международной выставке «Здравоохранение»?-1

В целом на выставке свои лучшие достижения в области медицины демонстрируют более 150-ти организаций из восьми стран: Беларуси, Венгрии, Индии, Ирана, Китая, России, Пакистана и Кореи. Широко представлен и стенд Беларуси. В экспозиции – оборудование, инструменты и лекарственные препараты. Большая часть из них уже внедрена в медицинскую практику.  

ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Какие разработки представили на международной выставке «Здравоохранение»?-4

Фото: сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Медицинские технологии меняются раз в пять лет, и мы должны, конечно, держать руку на пульсе. Второй момент, вы увидите здесь очень много наших компаний, белорусских компаний, традиционных в сфере фармацевтики, и компаний, которые занимаются импортозамещением или производством оригинального оборудования медицинского назначения. В этом году у нас уже примерно 30 % закупок в изделиях медназначения фактически белорусского производства.  

ДНК-диагностика психоэмоционального статуса. Какие разработки представили на международной выставке «Здравоохранение»?-7

Геннадий Живень, директор Несвижского завода медицинских препаратов:
Инфузионные растворы используются в основном в госпитальном секторе – это в больницах. Практически все отделения, включая реанимационные и детские, используют наши растворы как для планового лечения, так и для экстренных ситуаций. У нас порядка 37 наименований препаратов, и если взять с учетом форм выпуска дозировок, это порядка 130 видов продукции. Продукция востребована, в том числе и за рубежом.  

Форум включает и деловую программу: семинары, мастер-классы и научно-практические конференции. Сегодня, 24 мая, начнет работу Белорусско-Индийский фармацевтический форум.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Геннадий Живень # Фотофакт

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