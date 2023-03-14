«По врагам Беларуси и России – огонь!» Азарёнок пообщался с бойцами легендарного батальона «Эспаньола»

Они пошли добровольно. Землю Донбасса с 2014 года защищают те, кто не согласился с антигосударственным нацистским переворотом. Сегодня это самые опытные и мотивированные бойцы. Наша съемочная группа пообщалась с добровольцами легендарного батальона «Эспаньола». Из Беларуси бойцам была доставлена помощь от ветеранских организаций – новейшие носилки отечественного производства. Вторая серия проекта Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело».

Нацизма не должно быть на нашей земле. Нацизм должен быть уничтожен.

Защищать свою Родину – всегда [неразборчиво].

Все с теплотой и такой душевностью славянской воспринимается.

Страны, которые прогрессивные и успешные, они все воюют.

Это все ребята, которые встали на защиту своей земли, своей Родины.

Снайпер батальона «Эспаньола»:

Направления разные, как штурмовые группы, как ДРГ, минометные, противотанковые группы, снайперские группы. То есть направлений очень много. И каждый выбирает себе направление, по которому желает идти, к чему тянет изнутри.

– Чистка оружия – это основа основ. Без этого никуда. Как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить.

– На срочке бойцы, наверное, всегда не любят больше всего чистить постоянно, это масло, разбор, сбор.

– Ну, дело муторное, конечно.

– А почему это важно?

– Чтобы не заклинило.

Позывной «Самар», боец батальона «Эспаньола»:

У нас ребята находят везде свое место. То есть парень очень умный, не тянет физически – идет в БЛА. Каждый находит свое место. Неважно, ты косой, хромой, слабый. Все ребята нужны. Григорий Азаренок, СТВ:

Многие молодые люди считают, что война – можно потерять здоровье, можно погибнуть. И лучше уехать куда-нибудь в Верхний Ларс, Гоа, еще что-то. А вы вот здесь, готовитесь на боевой выход. Почему так решили?

Снайпер батальона «Эспаньола»:

У нас есть женщины и дети, ради чего мы живем – это наши будущие поколения. Не будет нас, не будет ничего того, ради чего мы живем. Я считаю, что нужно защищать и оберегать, ни в коем случае не допустить, чтобы враг оказался на нашей земле, убивал наших женщин и детей. Это недопустимо, поэтому враг должен быть уничтожен.

По врагам Беларуси и России. Огонь. Азаренок: «У нас дебиловатые орали: долой, перамен, буры-муры. Вот вам разбураные муры». Подробности.

Сергей Лущ, общественный деятель:

В условиях такой турбулентности, в условиях тех опасностей, которые возникают у наших границ, надо, наверное, смотреть на этот опыт. Не хотелось бы, чтобы мы этот опыт применяли потом. Все-таки, может быть, здравомыслие какое-то восторжествует. Мне кажется, очень важно взаимодействовать, сотрудничать и даже в какой-то степени свой вклад вносить в дело общей победы.

– Русский продукт. Копия американских носилок. Тянуть может взрослого мужика даже ребенок.

– Ну, не ребенок.

– Фиксация полностью.

– Даже если травма спины.

– Ребро жесткости создал, зафиксировал.

Вадим Гигин, руководитель белорусского общества «Знание»:

Безусловно, с той стороны – фашисты. Нет никакого сомнения. Когда начинают ухищрения: нацизм – это не фашизм, фашизм – это не нацизм… Это люди, которые нас ненавидят. Ненавидят нашу цивилизацию, ненавидят нашу культуру. Мы видим: да, дерзкие, да, умелые. Но не просто жесткие, они жестокие.

– Победа будет за нами?

– Естественно. И только за нами.