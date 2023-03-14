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КГБ Беларуси внёс Софью Сапегу в перечень причастных к терроризму

14 марта 2023 14:36
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КГБ РБ внес гражданку России Софью Сапегу в перечень причастных к терроризму лиц, пишет БЕЛТА со ссылкой на КГБ. 

Перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму, дополнен во вторник, 14 марта. В него включена Софья Сапега. Сообщается, что она добавлена в список на основании приговора суда, который вступил в законную силу. Сапега признана виновной в преступлении, предусмотренном ст.130 УК РБ. 

Как ранее сообщалось, осужденная администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси». В мае 2022 года судом ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать его Сапега должна была в колонии общего режима. 

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# Закон # общество # София Сапега

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