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Военнообязанных призовут в Беларуси на плановые сборы в марте

14 марта 2023 14:54
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В оборонном ведомстве Беларуси объявили о плановом призыве военнообязанных белорусов на сборы в марте 2023 года, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобороны. 

В ВС РБ проходят плановые мероприятия по повышению уровня боеготовности воинских подразделений. В связи с этим в текущем месяце проходят плановые сборы военнообязанных через призыв. Во время сборов военнообязанные граждане Беларуси повысят профзнания, изучат новейшие образцы вооружений и спецтехники. Запланированы тренировки и учения, проинформируют в Минобороны. 

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# Армия Беларуси # общество

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