Военнообязанных призовут в Беларуси на плановые сборы в марте

В оборонном ведомстве Беларуси объявили о плановом призыве военнообязанных белорусов на сборы в марте 2023 года, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

В ВС РБ проходят плановые мероприятия по повышению уровня боеготовности воинских подразделений. В связи с этим в текущем месяце проходят плановые сборы военнообязанных через призыв. Во время сборов военнообязанные граждане Беларуси повысят профзнания, изучат новейшие образцы вооружений и спецтехники. Запланированы тренировки и учения, проинформируют в Минобороны.