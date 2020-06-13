Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы

Новости Беларуси. В Беларуси более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет.
Новости Беларуси. В Беларуси более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет.
Так, ежедневно в донорские пункты приходят десятки людей. Запасы иммунной плазмы создаются в каждой области. Например, в Гродненской – уже удалось заготовить почти 56 литров этого компонента. Причем многие доноры сдают плазму повторно. Чтобы поддержать доброе начинание, в Гродно придумали приятные бонусы.
Шанс на жизнь – репортаж Галины Буро.
Все, я скоро приеду, ждите. Все!
Пятеро детей. Сегодня они под присмотром сестры: муж на работе, а многодетная мама спешит на сдачу плазмы. Доноров до центра трансфузиологии и обратно бесплатно вызвалась возить одна из гродненских служб такси.
Сергей Бертель, директор фирмы такси:
Человек, может быть, колеблется: сдать – не сдать, поехать – не поехать. А если тут еще такие условия, то, может быть, для кого-то это будет решающим каким-то фактором.
Дорога с комфортом, забор предварительных анализов. Елена Гринцевич рассказывает: вся ее большая семья переболела коронавирусом в апреле. Сложнее всех перенес муж, лежал в реанимации. Но опасность миновала, организм выработал антитела. И она решила, что теперь ее долг – помочь другим.
В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы
Елена раньше никогда не была донором, а теперь сдает плазму с антителами уже в третий раз.
Галина Буро, корреспондент:
Система работает так: идет забор крови, аппарат отделяет плазму, а обратно возвращает эритроциты и тромбоциты. Процесс непрерывный и занимает около получаса.
Врачи добавляют: на все группы крови сегодня есть спрос. За последнее время донорами плазмы с антителами к COVID-19 у них стали больше 60 человек. Многие приходят повторно.
Юрий Громак, главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Заготовлено, если брать в литрах, 55,6 литра плазмы. То есть в настоящее время Гродненская область обеспечена плазмой для лечения больных тяжелой и среднетяжелой форм инфекции COVID в достаточно большом количестве.
Всех, кто откликнулся на просьбу медиков и сдал плазму, поддерживают акцией «Спасибо донорам». Подарки от спонсоров и, конечно, шоколад для повышения глюкозы.
– Мы вам здесь поставим. Хорошо? Будьте здоровы, счастливы и делайте хорошие дела.
– Спасибо.
Подарки для поднятия настроения всем донорам плазмы в Гродно предложила делать депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она же договорилась с такси. Подключились и профсоюзы – окажут материальную помощь тем, кто сдал плазму в День донора. Кстати, в этот день люди традиционно приходят и просто сдавать кровь. Чтобы подкрепить слово делом, к ним присоединилась и сама депутат. Впервые в жизни.
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давно уже у меня была такая мысль, тем более я сама в свое время была в ситуации, когда мне нужна была донорская кровь. Так что за мной, можно сказать, должок. Когда я стала приходить сюда и видеть людей, которые, даже перенеся тяжелую болезнь, приходят сюда для того, чтобы помочь людям другим выздороветь.
Донор практически не почувствует, как отдал 600 граммов плазмы. Зато она может стать спасительной для человека, который серьезно болен. Врачи, конечно, предупреждают: плазма – это не панацея. Но если она хоть кому-то поможет жить, это уже много.