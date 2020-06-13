Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы

Новости Беларуси. В Беларуси более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет.

Так, ежедневно в донорские пункты приходят десятки людей. Запасы иммунной плазмы создаются в каждой области. Например, в Гродненской – уже удалось заготовить почти 56 литров этого компонента. Причем многие доноры сдают плазму повторно. Чтобы поддержать доброе начинание, в Гродно придумали приятные бонусы. Шанс на жизнь – репортаж Галины Буро.

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Пятеро детей. Сегодня они под присмотром сестры: муж на работе, а многодетная мама спешит на сдачу плазмы. Доноров до центра трансфузиологии и обратно бесплатно вызвалась возить одна из гродненских служб такси.

Сергей Бертель, директор фирмы такси:

Человек, может быть, колеблется: сдать – не сдать, поехать – не поехать. А если тут еще такие условия, то, может быть, для кого-то это будет решающим каким-то фактором.

Дорога с комфортом, забор предварительных анализов. Елена Гринцевич рассказывает: вся ее большая семья переболела коронавирусом в апреле. Сложнее всех перенес муж, лежал в реанимации. Но опасность миновала, организм выработал антитела. И она решила, что теперь ее долг – помочь другим. В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы Елена раньше никогда не была донором, а теперь сдает плазму с антителами уже в третий раз.

Галина Буро, корреспондент:

Система работает так: идет забор крови, аппарат отделяет плазму, а обратно возвращает эритроциты и тромбоциты. Процесс непрерывный и занимает около получаса.

Врачи добавляют: на все группы крови сегодня есть спрос. За последнее время донорами плазмы с антителами к COVID-19 у них стали больше 60 человек. Многие приходят повторно.

Юрий Громак, главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Заготовлено, если брать в литрах, 55,6 литра плазмы. То есть в настоящее время Гродненская область обеспечена плазмой для лечения больных тяжелой и среднетяжелой форм инфекции COVID в достаточно большом количестве.

Всех, кто откликнулся на просьбу медиков и сдал плазму, поддерживают акцией «Спасибо донорам». Подарки от спонсоров и, конечно, шоколад для повышения глюкозы.

– Мы вам здесь поставим. Хорошо? Будьте здоровы, счастливы и делайте хорошие дела.

– Спасибо.

Подарки для поднятия настроения всем донорам плазмы в Гродно предложила делать депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она же договорилась с такси. Подключились и профсоюзы – окажут материальную помощь тем, кто сдал плазму в День донора. Кстати, в этот день люди традиционно приходят и просто сдавать кровь. Чтобы подкрепить слово делом, к ним присоединилась и сама депутат. Впервые в жизни.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давно уже у меня была такая мысль, тем более я сама в свое время была в ситуации, когда мне нужна была донорская кровь. Так что за мной, можно сказать, должок. Когда я стала приходить сюда и видеть людей, которые, даже перенеся тяжелую болезнь, приходят сюда для того, чтобы помочь людям другим выздороветь.