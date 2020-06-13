Прямой эфир

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы

13 июня 2020 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-1

Так, ежедневно в донорские пункты приходят десятки людей. Запасы иммунной плазмы создаются в каждой области. Например, в Гродненской – уже удалось заготовить почти 56 литров этого компонента. Причем многие доноры сдают плазму повторно. Чтобы поддержать доброе начинание, в Гродно придумали приятные бонусы.

Шанс на жизнь – репортаж Галины Буро.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-4

Все, я скоро приеду, ждите. Все!

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-7

Пятеро детей. Сегодня они под присмотром сестры: муж на работе, а многодетная мама спешит на сдачу плазмы. Доноров до центра трансфузиологии и обратно бесплатно вызвалась возить одна из гродненских служб такси.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-10

Сергей Бертель, директор фирмы такси:
Человек, может быть, колеблется: сдать – не сдать, поехать – не поехать. А если тут еще такие условия, то, может быть, для кого-то это будет решающим каким-то фактором.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-13

Дорога с комфортом, забор предварительных анализов. Елена Гринцевич рассказывает: вся ее большая семья переболела коронавирусом в апреле. Сложнее всех перенес муж, лежал в реанимации. Но опасность миновала, организм выработал антитела. И она решила, что теперь ее долг – помочь другим.

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

Елена раньше никогда не была донором, а теперь сдает плазму с антителами уже в третий раз.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-16

Галина Буро, корреспондент:
Система работает так: идет забор крови, аппарат отделяет плазму, а обратно возвращает эритроциты и тромбоциты. Процесс непрерывный и занимает около получаса.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-19

Врачи добавляют: на все группы крови сегодня есть спрос. За последнее время донорами плазмы с антителами к COVID-19 у них стали больше 60 человек. Многие приходят повторно.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-22

Юрий Громак, главный внештатный специалист по службе крови главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Заготовлено, если брать в литрах, 55,6 литра плазмы. То есть в настоящее время Гродненская область обеспечена плазмой для лечения больных тяжелой и среднетяжелой форм инфекции COVID в достаточно большом количестве.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-25

Всех, кто откликнулся на просьбу медиков и сдал плазму, поддерживают акцией «Спасибо донорам». Подарки от спонсоров и, конечно, шоколад для повышения глюкозы.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-28

Мы вам здесь поставим. Хорошо? Будьте здоровы, счастливы и делайте хорошие дела.
Спасибо.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-31

Подарки для поднятия настроения всем донорам плазмы в Гродно предложила делать депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она же договорилась с такси. Подключились и профсоюзы – окажут материальную помощь тем, кто сдал плазму в День донора. Кстати, в этот день люди традиционно приходят и просто сдавать кровь. Чтобы подкрепить слово делом, к ним присоединилась и сама депутат. Впервые в жизни.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-34

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давно уже у меня была такая мысль, тем более я сама в свое время была в ситуации, когда мне нужна была донорская кровь. Так что за мной, можно сказать, должок. Когда я стала приходить сюда и видеть людей, которые, даже перенеся тяжелую болезнь, приходят сюда для того, чтобы помочь людям другим выздороветь.

Бесплатное такси, подарки и матпомощь. В Гродно приятные бонусы получают доноры плазмы-37

Донор практически не почувствует, как отдал 600 граммов плазмы. Зато она может стать спасительной для человека, который серьезно болен. Врачи, конечно, предупреждают: плазма – это не панацея. Но если она хоть кому-то поможет жить, это уже много.

# Коронавирус # общество # Сергей Бертель # Галина Буро # Юрий Громак # Елена Потапова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»
13 июня 2020 15:06

Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус
13 июня 2020 13:50

В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы
13 июня 2020 13:46

В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы