В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 13 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь за прошедшие сутки значительно превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню из больниц выписаны 29 111 пациентов. Одним из самых достоверных способов диагностики вируса остается тестирование. На сегодня в лабораториях страны проведено почти 715 тысяч исследований. Владимир Караник: «Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения»