Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Значительная часть жизнедеятельности белорусских либералов и демократов проходит в интернете. И если применить к этому феномену австрийскую школу Романчука, кассандровскую методологию Мацкевича и блестящее от употребления перо Федуты, вот что выяснится. Оказывается, больше всего властелины белорусского Facebook похожи на бандерлогов из «Маугли».

«Мы свободны! Мы достойны восхищения! Мы все так говорим – значит, это правда! – писал Киплинг. – И когда болтуньи-обезьяны останавливались, чтобы перевести дух, остальные подхватывали хором: это правда, мы все так говорим!» Однако весьма злую шутку с некоторыми заядлыми «активистами сетей и сайтов» играет анонимность. Удаленность. И, как им кажется, безнаказанность. До матерков уже доходит в адрес государственных служащих, ответственных за выборы чиновников, блюдущих порядок и спокойствие правоохранителей и любых других граждан, рискнувших с демократами не сойтись во мнениях. Такая вот нам предлагается демократия. Стоит прозвучать в интернете иному, не либеральному взгляду на жизнь, как набегает сотня анонимных по большей части троллей и мало того, что ругается. «Чтоб ты сдох», «Висеть вам на фонарях», «Поставим на колени» и прочее сожжем-зарежем – в последнее время это почти что стало, знаете ли, обычным стилем общественной дискуссии. Как и запугивание. Стращание убийством, надругательством или физическим насилием. Не только конкретных людей, которые делают свою работу, но и их семей, детей и близких.

Бандерлоги, вы – взрослые (и оттого все же, надеюсь, разумные) ничего этого делать, надеюсь, не станете? Ни крестики на воротах рисовать, ни адресные данные в сеть сливать, ни на колени пытаться ставить, ни травлю в сети и в личной жизни устраивать. Очень надеюсь, что понимаете, чем для таких «активных» это закончится. Но своими словами, призывами, стращанием и угрозами вы, взрослые, пробуждаете зверей в некоторых подростках, юношах. И так и не выросших моложавых мужчинах. У которых может взыграть ретивое. И тогда на выходе мы получим «Сашко Бiлого», вся философия которого – это «отыграцься на вон тех, о ком пишут, пришло наше время пановать». Ведь в руках у меня – автомат (или бита, или кирпич), они пишут – можно, руки у меня чешутся, а мозгов как не было, так и нет. Я уж не говорю о том, что и вам, любителям поматериться да попугать в социальных сетях, может прилететь: Бiлые, они ж не разбираются, там нечем. Я говорю вот о чем: прекратите нагнетать, прекратите угрожать, прекратите «обещать, что вот ужо…» – лучше прекратите. Вы уже пробовали на парламентских выборах, а мы видели. Общество готово на это адекватно отреагировать. И Президент наш акцентирует: «Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел обратить на это самое серьезное внимание». Если кому акцент не сразу понятен, есть разъяснение: «это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву».