В Беларуси более 400 человек стали донорами плазмы

Новости Беларуси. Более 400 человек, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем количество желающих помочь пациентам, которые сражаются с вирусом, только растет. Так, ежедневно в донорские пункты приходят десятки людей. Запасы иммунной плазмы создаются в каждой области. Например, в Гродненской – удалось заготовить почти 56 литров этого компонента.

Елена Гринцевич, жительница Гродно:

Во время болезни я уже знала, что, если все закончится благополучно, я точно пойду сдам. Потому что на то время стала появляться информация о том, что плазма может помочь тяжело больным людям. И я решила, что обязательно сдам.