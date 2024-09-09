Бесплатное питание, подвоз и комфортное обучение – какие гарантии предоставляют школы Беларуси?

На этой неделе на занятия в белорусские школы пришло более миллиона детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к учебному году была серьезной, чтобы каждый ребенок имел возможность не только получить знания, но и чувствовать себя комфортно в школьных стенах. Отремонтировали кабинеты, продумали новое меню в столовых, скорректировали маршруты транспорта под расписание занятий и приобрели новые автобусы для подвоза сельских ребят. Именно так создаются равные условия для развития детей, вне зависимости от дохода их родителей, национальности или пола. О стандартах качества белорусской школы – репортаж Анны Корольчук.

Семья Михаила Селина покинула Украину, сначала переехав в Польшу. Однако там не прижилась. Поэтому заниматься в седьмом классе мальчик будет уже под присмотром учителей 21-й гомельской школы.

Михаил Селин, учащийся средней школы №21 Гомеля:

Приняли меня дружно, учителя хорошо относятся, понимают, что я новый. В Беларуси поспокойнее относятся к другим национальностям, несмотря на то, что я всем сказал, что я приехал из Польши или Украины, это ни на что не повлияло, все так же хорошо ко мне относятся. Адаптация проходит быстро, а среди других плюсов переезда Миша называет зачисление в инженерный кадетский класс. При этом качество образования – далеко не единственное, за что родители ценят белорусские школы.

Инесса Карпина, директор средней школы №21 Гомеля:

Прежде всего родители выбирают безопасность. А во-вторых, имея разные финансовые возможности, они видят, что в нашей стране они получают равные возможности в образовании. Конечно, они могут взять какие-то дополнительные платные услуги, но основной компонент равный для всех детей. Вне зависимости от пола, национальности и благосостояния каждый ребенок в Беларуси имеет право на образование и необходимые для этого аспекты – бесплатный проезд к школе и питание.