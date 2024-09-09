В 6 районах Минской области введены запреты на посещение лесов

В Борисовском, Воложинском, Крупском, Молодечненском, Мядельском и Смолевичском районах Минской области введены ограничения на посещение лесов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В остальных районах действует запрет.

Это связано с высоким уровнем пожароопасности, который сложился из-за долгой засухи. Несмотря на начало сбора клюквы, специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от заготовки ягод. Во время пожароопасного сезона проводится патрулирование лесов. Нарушителям грозят штрафы.

Александр Семижон, инженер по охране и защите леса Пуховичского лесхоза:

Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин, то есть 480 белорусских рублей. В случае уничтожения или повреждения леса либо торфяников – в виде штрафа до 30 базовых величин, то есть 1200 белорусских рублей с возмещением причиненного вреда окружающей среде.