Драники, колдуны и картофельный салат – в агрогородке Дещенка Узденского района прошёл «Бульба-фэст»

В агрогородке Дещенка Узденского района прошел «Бульбяны фэст». Он собрал сотни гостей из разных уголков страны. Еще в советские годы этот агрогородок считался центром картофелеводства на Узденщине. Чтобы возродить традиции поселка, по инициативе местных жителей три года назад здесь начали проводить тематический фестиваль, который уже стал визитной карточкой всего района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В чем уникальность «Бульба-фэста» – расскажет Алеся Иванова.

В агрогородке Дещенка вряд ли найдется тот, кто не знал бы Вадима Лойко – идейного вдохновителя «Бульба-фэста» и человека, который вложил силы в развитие поселка. За плечами местного жителя – 70 лет работы в Агросфере, почти 30 из них – в должности руководителя совхоза, который в свое время был одним из лучших в стране. По инициативе Вадима Лойко 3 года назад в Дещенке установили памятник картошке. С тех пор агрогородок стал центром проведения «Бульба-фестиваля».

Вадим Лойко, житель агрогородка Дещенка:

Вся жизнь моя была посвящена где-то 60 лет работе с картофелем. И когда шел на пенсию, думаю, чем увековечить свой труд. Подобрал такой валун интересный и в виде памятника, такой замечательной культуры белорусской, как бульба, воспроизвели этот памятник.

Сегодня династию агрария продолжают сын и внук. Первый еще в двухтысячных открыл в Дещенке крестьянское хозяйство и обеспечил рабочими местами сельчан. Внук Илья трудится на предприятии агрономом. Сегодня фермерское хозяйство – единственное в районе по выращиванию картофеля. Ежегодно под «второй хлеб» отводят 120 гектаров.

Алеся Иванова, корреспондент:

Драники, колдуны, лодочки, пироги и даже картофельный салат в корейском стиле. Только на «Бульба-фэсте» можно продегустировать все вариации блюд из картофеля. Такое большое разнообразие кулинарных изысков, например, приготовили местные жители из собственно выращенной картошки. Сорта только белорусской селекции. Как отмечают сами хозяева, именно из отечественного картофеля получаются самые вкусные блюда. В этом сейчас убедимся и мы. Очень вкусно!

Кроме того, гости фестиваля продегустировали картофельные шедевры будущих поваров – учащихся сельскохозяйственного колледжа. Также в программе – конкурс скоростного поедания драников, выступления творческих коллективов и ярмарка ремесленников. Были организованы тематические фотозоны в виде главного символа праздника, и даже уголок для рисования «картофельных» картин. Нашлось место и для конных прогулок.

Дмитрий Колос, председатель Узденского райисполкома:

Можно с уверенностью сказать, что ежегодно данный праздник отличается один от другого. И как много общего, а я бы сказал, что общее – картофель. Так много и разного. И я уверен, что из года в год этот праздник будет выходить на лучший уровень, на более высокий уровень.