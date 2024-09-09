Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград – указ Президента

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обеспечение законности и укрепление правопорядка, совершенствование налоговой системы, развитие агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, лесного хозяйства, машиностроения, нефтяной и химической промышленности, строительной, транспортной и металлургической отраслей, микроэлектроники, профсоюзного движения, охрану животного и растительного мира, отличные достижения в сферах торговли, образования, охраны здоровья, науки, культуры и спорта.