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Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград – указ Президента

09 сентября 2024 17:47
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Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград – указ Президента-2

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обеспечение законности и укрепление правопорядка, совершенствование налоговой системы, развитие агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, лесного хозяйства, машиностроения, нефтяной и химической промышленности, строительной, транспортной и металлургической отраслей, микроэлектроники, профсоюзного движения, охрану животного и растительного мира, отличные достижения в сферах торговли, образования, охраны здоровья, науки, культуры и спорта.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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