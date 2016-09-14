Чтобы молодёжь ушла с памятников: как Андрей Шорец одобрил идею создать парк для экстремалов

Программа «Большой город» в парке экстремальных видов спорта.

Александр Войнов, руководитель центра молодежной культуры «ProКАЧ»:

На одной из выставок сферы дополнительного образования, где мы презентовали наш ресурсный центр уличной культуры и спорта «ProКАЧ», к нам подошёл председатель Мингорисполкома Андрей Викторович Шорец. Поинтересовался, кто мы, что мы. Мы рассказали и он пошёл дальше. Но, видимо, у него возник вопрос и он развернулся и через всю делегацию прямиком направился к нам.

И задал нам в лоб конкретный вопрос: «Что надо сделать, чтобы молодёжь ушла с памятников?»

Мы точно так же – конкретно и коротко – ответили: «Нужно место, куда эта молодёжь может пойти». И он мне дал две недели на презентацию проекта – как мы это видим, где мы это видим – попросил проработать все эти вопросы. За две недели мы подготовили весь материал, принесли, показали, ему понравилось, он поддержал.