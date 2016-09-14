Дискотеки на коньках будут проводить зимой в парке экстремальных видов спорта в Минске

О первом в Беларуси парке экстремального спорта программе «Большой город» рассказывает один из его создателей Александр Войнов.

Совсем скоро начнётся слякоть, зима, гололёд и все прелести нашей белорусской зимы. Неужели весь объект будет заморожен или, всё-таки, он будет действовать. Какие планы на зиму?

Александр Войнов, руководитель центра молодежной культуры «ProКАЧ»:

На зиму у нас следующие планы: естественно, пока погода позволяет, здесь люди будут заниматься, но ряд направлений, именно с обучающим процессом, переберётся в залы. В залы, в крытые помещения. С какими-то направлениями вопрос уже решён, а с какими-то пока ещё открыт, решаем. Но у нас ещё в запасе месяца два, думаю, за это время мы справимся.

Как можно использовать зимой скейтпарк? Если хороший снег будет, мы переоборудуем под сноуборд.

Турники, я тоже думаю, площадка воркаута будет пользоваться популярностью, потому что здесь и зимой, и в гололёд, и в слякоть, и в дождь – люди всё равно бегают, занимаются активным образом жизни. Они с удовольствием на эту площадку будут приходить.

Площадка для мини-футбола сделана специально так, чтобы – и покрытие это позволяет – в зимний период мы очень хотим залить здесь каток.

И сделать для жителей района хорошее место, где они могут прийти, прокататься на коньках и даже в планах – проводить дискотеки под музыку на коньках. Центральная площадка – она такая универсальная: для массовых праздников, для концертов, и зимой будет использоваться. Детская площадка, думаю, тоже. Вопрос только по паркур-площадке, так как это достаточно опасно.