В Минске будут бесплатно обучать экстремальным видам спорта: когда начнут?

Когда начнётся запись в секции, рассказал программе «Большой город» один из организаторов экстрим-парка.

Александр Войнов, руководитель центра молодежной культуры «ProКАЧ»:

Все наши площадки рассчитаны, как на профессионалов, так и на контингент, который только-только начинает.

Но все эти начинания нужно делать под присмотром профессионалов. Наш центр в этом будет максимально содействовать.

И уже у нас открывается дополнительный отдел, берутся туда на полную ставку преподаватели, профессионалы, которые займутся обучением на бесплатной основе. У нас уже есть договорённости с ребятами из воркаута, у нас есть договорённость с баскетбольным, футбольным фристайлом, со скейтбордом, BMX-ом, с роллер-спортом и с паркуром.

Это люди, которые имеют и опыт не меньше 10 лет в этом виде, и имеют опыт, как вести занятия правильно.

Это люди, в которых мы уверены. Уверены, в первую очередь, что они будут преподавать правильно, качественно. И дети, которые будут заниматься, не получат травмы. Этот вопрос прямо висит над нашим парком.

Предусмотрено ли дежурство медиков?

Александр Войнов:

Дежурство медиков мы предусмотреть здесь просто не можем. Но, самое главное, что мы хотим привить всем экстремалам нашим и, в том числе, детям, которые будут обучаться здесь – это медицинская страховка.

Когда начнётся запись в эти секции?

Александр Войнов:

Скорее всего, начало октября.

У нас уже есть предварительная запись, люди уже звонят, пишут, то есть всё полным ходом активно идёт, и мы держим этот вопрос на контроле.