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Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»

14 сентября 2016 16:33
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.

Ясли-сад №44 торжественно открылся на улице Неманской.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-1

Приурочили событие ко Дню города. Он рассчитан на 230 детей. Здесь есть бассейн, музыкальный зал, медицинский блок с физиокабинетом, компьютерный и игровой классы, кабинет психолога. Физкультурный зал укомплектован современным оборудованием для самых маленьких.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-4

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
У нас всего, по планам детальной планировки, 18 детских садов, мы на сегодняшний день построили восемь. Два ещё в стадии строительства.

И мы планируем ещё – инвестпрограмма на следующий год – где-то несколько детских садов включить, потому что окончательное решение будет приниматься в конце года.

Крупная стоянка появилась на улице Уборевича.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-7

Почти три сотни машино-мест решили вопрос временного пристанища для автомобилей возле Минского зоопарка. 

При ее строительстве учли и то, что она располагается на болотистой местности. Не исключено, что стоянку еще адаптируют под автобусы и велосипеды.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-10

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:
Ко Дню города была открыта данная стоянка, всего она на 269 машино-мест, в том числе, 9 машино-мест для инвалидов. Данная стоянка, я думаю, позволит обеспечить потребность всех гостей, приезжающих в зоопарк

Новый магнитно-резонансный томограф начал работу в 10-ой городской клинической больнице.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-13

Таких аппаратов во всей республике насчитывается всего 4. Однако специалисты обещают, что к концу года их станет больше.

В частности, кабинет МРТ в скором времени планируют открыть в детской инфекционной больнице.

Такая мера позволит значительно сократить время ожидания диагностики для юных пациентов.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-16

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Для тысячекоечной клиники, которой является 10-ая городская клиническая больница, конечно, этот аппарат – огромное подспорье, учитывая наличие здесь пациентов с хирургическими заболеваниями, с глаза травмами, с заболеваниями нервной системы. То есть, действительно, для этого стационара это, на сегодняшний день, необходимый объём обследований. Это улучшит и работу специалистов, и качество помощи.

На базе 32-ой столичной школы открылся тир, оснащенный по последнему слову спортивной техники.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-19

Там, в частности, есть уникальная система контроля над точностью стрельбы, она позволяет экономить боеприпасы и значительно улучшить эффект от занятий.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-22

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь: Очень радует то, что я наблюдаю в городе Минске сегодня – это целая системная работа по открытию такого уровня класса в общеобразовательной школе, что позволяет приблизить спорт к ребятишкам, которые учатся.

В центре Минска оборудовали скамью, на которой бесплатно можно почитать и послушать произведения Якуба Коласа.

Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»-25

Их исполняет народный артист Беларуси, артист Национального академического театра имени Янки Купалы Геннадий Овсянников.

В записях есть отрывок из трилогии «На ростанях», из поэм «Новая зямля» и «Сымон-музыка», а также стихотворения. 

Литературная лавочка создана ко Дню города и Дню белорусской письменности в рамках проекта «Я Мiнск».

# общество # Игорь Юркевич # Социальная инфраструктура # Максим Рыженков

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