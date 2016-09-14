Где появились новые детсад, МРТ и тир: новости Минска в программе «Большой город»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. Ясли-сад №44 торжественно открылся на улице Неманской.

Приурочили событие ко Дню города. Он рассчитан на 230 детей. Здесь есть бассейн, музыкальный зал, медицинский блок с физиокабинетом, компьютерный и игровой классы, кабинет психолога. Физкультурный зал укомплектован современным оборудованием для самых маленьких.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

У нас всего, по планам детальной планировки, 18 детских садов, мы на сегодняшний день построили восемь. Два ещё в стадии строительства. И мы планируем ещё – инвестпрограмма на следующий год – где-то несколько детских садов включить, потому что окончательное решение будет приниматься в конце года. Крупная стоянка появилась на улице Уборевича.

Почти три сотни машино-мест решили вопрос временного пристанища для автомобилей возле Минского зоопарка. При ее строительстве учли и то, что она располагается на болотистой местности. Не исключено, что стоянку еще адаптируют под автобусы и велосипеды.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска:

Ко Дню города была открыта данная стоянка, всего она на 269 машино-мест, в том числе, 9 машино-мест для инвалидов. Данная стоянка, я думаю, позволит обеспечить потребность всех гостей, приезжающих в зоопарк Новый магнитно-резонансный томограф начал работу в 10-ой городской клинической больнице.

Таких аппаратов во всей республике насчитывается всего 4. Однако специалисты обещают, что к концу года их станет больше. В частности, кабинет МРТ в скором времени планируют открыть в детской инфекционной больнице. Такая мера позволит значительно сократить время ожидания диагностики для юных пациентов.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Для тысячекоечной клиники, которой является 10-ая городская клиническая больница, конечно, этот аппарат – огромное подспорье, учитывая наличие здесь пациентов с хирургическими заболеваниями, с глаза травмами, с заболеваниями нервной системы. То есть, действительно, для этого стационара это, на сегодняшний день, необходимый объём обследований. Это улучшит и работу специалистов, и качество помощи. На базе 32-ой столичной школы открылся тир, оснащенный по последнему слову спортивной техники.

Там, в частности, есть уникальная система контроля над точностью стрельбы, она позволяет экономить боеприпасы и значительно улучшить эффект от занятий.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь: Очень радует то, что я наблюдаю в городе Минске сегодня – это целая системная работа по открытию такого уровня класса в общеобразовательной школе, что позволяет приблизить спорт к ребятишкам, которые учатся. В центре Минска оборудовали скамью, на которой бесплатно можно почитать и послушать произведения Якуба Коласа.