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Бесплатно, конфиденциально и анонимно. Вот как центр «Доверие» работает с подростками

12 февраля 2024 11:01
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Бесплатно, конфиденциально и анонимно! Более 20 лет дружественный подросткам центр «Доверие» помогает мальчикам и девочкам быть в гармонии с собой и учит прощаться с проблемами и тревогой. Такие вспомогательные центры есть в каждом районе столицы. А в республике их 58.

Бесплатно, конфиденциально и анонимно. Вот как центр «Доверие» работает с подростками-1

Валентина Шукан, руководитель центра дружественного подросткам «Доверие»:
Мы работаем с подростками от 10 до 21 года. Если подростку необходимо обратиться до 14 лет, хотя бы первое посещение должно быть совместно с законными представителями. Самое основное – консультативная помощь, около 3 тысяч обращений в год у нас бывает. Это помощь и специалистов медицинских профессий, педиатр, инструктор-валеолог, урологи, дерматовенерологи, психологи.

Бесплатно, конфиденциально и анонимно. Вот как центр «Доверие» работает с подростками-4

Групповые и семейные занятия тоже практикуются. С юными клиентами работают и волонтеры, которые предварительно обучаются в студиях равного консультирования, в рамках проекта при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Валерия Яскевич

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