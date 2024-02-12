Бесплатно, конфиденциально и анонимно. Вот как центр «Доверие» работает с подростками

Бесплатно, конфиденциально и анонимно! Более 20 лет дружественный подросткам центр «Доверие» помогает мальчикам и девочкам быть в гармонии с собой и учит прощаться с проблемами и тревогой. Такие вспомогательные центры есть в каждом районе столицы. А в республике их 58.

Валентина Шукан, руководитель центра дружественного подросткам «Доверие»:

Мы работаем с подростками от 10 до 21 года. Если подростку необходимо обратиться до 14 лет, хотя бы первое посещение должно быть совместно с законными представителями. Самое основное – консультативная помощь, около 3 тысяч обращений в год у нас бывает. Это помощь и специалистов медицинских профессий, педиатр, инструктор-валеолог, урологи, дерматовенерологи, психологи.