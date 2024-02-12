Рецепт ягодного гратена. Показываем блюдо, которое удивит даже гурманов

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас ягодный гратен. Гратен – это блюдо из любых продуктов, запеченных духовке до румяной корочки. Для приготовления нам понадобится черная смородина, вишня, клубника, ванильный сахар, сливки, яйца, сахар, а также цедра половины лимона.

Нам понадобится три куриных желтка. Отделяем белок от желтка. Также понадобится 60 граммов сахара. Взбиваем на маленькой скорости сахар с желтками до полного растворения сахара. Также понадобится немного ванильного сахара, цедра половины лимона и его сок. И продолжаем взбивать. Также понадобятся жирные сливки – 100 граммов. Тоненькой струйкой добавляем к желткам. Яичная масса со сливками и желтком у нас готова, взбита.

Теперь мы берем три вида ягод. Можно использовать абсолютно любые. Также можно использовать не только ягоды. Можно использовать фрукты. Можно взять абрикос, персик, яблоки, груши. Можно добавить для пикантности орех, какую-то острую специю. Наш гратен с тремя видами ягод. Мы будем готовить три разных вида гратена. То есть сначала будет черная смородина. Буквально две чайные ложки черной смородины. Вишня и клубника. Сверху это все заливаем сливочно-яичной массой.