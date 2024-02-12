Прямой эфир

Как выбрать самую стильную одежду сезона? Модельер о трендах весны и лета 2024 года

12 февраля 2024 09:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всего 17 дней отделяют нас от весны. И это замечательное время года, все снимают огромные пуховики и тяжелые пальто, чтобы надеть что-то полегче. Как экспериментировать с аутфитами и выбрать самую стильную одежду сезона?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Апти Эзиев, модельер.

Юрий Царев, ведущий:
Говорят, что мода меняется каждый сезон. Весна-лето 2024 года принесет с собой новые тенденции. Что готовить нашим модникам и модницам?

Как выбрать самую стильную одежду сезона? Модельер о трендах весны и лета 2024 года-1

Апти Эзиев, модельер:
Когда начинал, я создавал одежду стильную, но непрактичную и некомфортную. Мама мне сказала, что наступит то время, когда ты будешь создавать удобную одежду. И это время наступило. Этой весной я буду стараться предлагать людям что-то свободное, легкое, потому что, когда одежда слишком узкая, часто вытягиваются колени, локти. Сказать конкретно, что будет актуально – сложно. Но я бы предложил людям носить то, что комфортно.

Подробности в видео.

# Мода # общество # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович # Апти Эзиев

Другие новости рубрики

Все новости
Уже 35 лет выходит на сцену Большого театра. Интервью с народным артистом Беларуси Василием Ковальчуком
12 февраля 2024 08:37

Уже 35 лет выходит на сцену Большого театра. Интервью с народным артистом Беларуси Василием Ковальчуком

Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»
12 февраля 2024 08:10

Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»

По делу палача Хатыни Катрюка допросят свидетелей
12 февраля 2024 07:48

По делу палача Хатыни Катрюка допросят свидетелей