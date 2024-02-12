Как выбрать самую стильную одежду сезона? Модельер о трендах весны и лета 2024 года

Всего 17 дней отделяют нас от весны. И это замечательное время года, все снимают огромные пуховики и тяжелые пальто, чтобы надеть что-то полегче. Как экспериментировать с аутфитами и выбрать самую стильную одежду сезона?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Апти Эзиев, модельер.
Юрий Царев, ведущий:
Говорят, что мода меняется каждый сезон. Весна-лето 2024 года принесет с собой новые тенденции. Что готовить нашим модникам и модницам?
Апти Эзиев, модельер:
Когда начинал, я создавал одежду стильную, но непрактичную и некомфортную. Мама мне сказала, что наступит то время, когда ты будешь создавать удобную одежду. И это время наступило. Этой весной я буду стараться предлагать людям что-то свободное, легкое, потому что, когда одежда слишком узкая, часто вытягиваются колени, локти. Сказать конкретно, что будет актуально – сложно. Но я бы предложил людям носить то, что комфортно.
Подробности в видео.