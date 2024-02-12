Как выбрать самую стильную одежду сезона? Модельер о трендах весны и лета 2024 года

Всего 17 дней отделяют нас от весны. И это замечательное время года, все снимают огромные пуховики и тяжелые пальто, чтобы надеть что-то полегче. Как экспериментировать с аутфитами и выбрать самую стильную одежду сезона?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Апти Эзиев, модельер.

Юрий Царев, ведущий:

Говорят, что мода меняется каждый сезон. Весна-лето 2024 года принесет с собой новые тенденции. Что готовить нашим модникам и модницам?