Есть даже клуб и тренажёрка – пример деревни будущего из самого центра Березинского заповедника

О том, что уровень жизни в регионах и на селе необходимо подтягивать‎, не раз говорил Александр Лукашенко. И работа в этом направлении активно ведется. Одним из примеров деревни будущего стали Домжерицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступное жилье, медицина, образование, развитая инфраструктура населенный пункт в центре Березинского заповедника стал местом притяжения молодых специалистов. Здесь проживают порядка 400 человек. Многие даже не выезжают в райцентр, ведь все необходимые услуги доступны на месте. Есть детский сад, школа, ФАП, несколько магазинов, ресторан, гостиница, музеи, даже клуб и тренажерный зал. Закреплению кадров способствует строительство арендного жилья.

Виктор Москалев, заместитель директора Березинского биосферного заповедника:

Много молодых специалистов у нас работают в заповеднике. И мы стараемся кроме того, как обеспечить их работой, закрепить кадры на нашей территории – предоставлять им жилье. Мы за счет нашего учреждения, из собственных средств заповедника, строим как дома усадебного типа, так и предоставляем им места в общежитии, в котором мы сделали ремонт.