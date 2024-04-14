«Снег сошёл – ужас! Мне каждое утро докладывают». Лукашенко о ситуации на границе
Какими только способами нас ни атакуют. В ход идут и санкции, и фейки, и попытки втянуть в войну. Чтобы накалить обстановку до предела, буквально все средства для Запада хороши. На неделе наш Президент несколько раз возвращался к ситуации на западной границе, где продолжают фиксировать антигуманное отношение к людям, разделяя их на сорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Так вот, по мнению наших западных соседей, беженцы из Афганистана, Ирака, Сирии, которых они к себе в свое время и позвали, сегодня не то что недостойны переступить порог «райского сада», их убивают, а тела выбрасывают на нашу территорию. Давайте уже говорить как есть. Не будем пытаться нивелировать ситуацию или подобрать более мягкие слова. Правда бескомпромиссна. Все-таки послушаем, о чем говорит наш Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего – правда. Любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел – ужас! Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции – снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей (мигрантов) и выбрасывают на нашу территорию.
И вот из последних случаев. Правда, в этот раз нашим пограничникам удалось спасти человека. В конце марта на границе с Латвией обнаружили избитого мужчину африканской внешности. Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В настоящее время в главном следственном управлении в производстве находится три уголовных дела. Одно уголовное дело по линии Польши, одно по линии Литвы и соответственно третье по линии Латвии, именно что касается жестокого обращения по отношению к мигрантам. Если говорить о каких-то цифрах пострадавших, то в настоящее время у нас имеется больше 200 пострадавших беженцев от действий наемников в форме, которые стоят на границе Евросоюза, и также 39 погибших. В настоящее время ведется следствие. Любое взаимодействие с правоохранительными органами, а также с властями данных стран сведено к нулю, фактически никакой помощи в расследовании они не оказывают и игнорируют любые просьбы об оказании правовой помощи.
По рассказам беженцев, которым удалось выжить, западные наемники используют против них слезоточивый газ, избивают, похищают деньги, рвут документы. Есть случаи, когда беженцев заставляют забирать умерших на другой территории соотечественников и переносить в Беларусь.