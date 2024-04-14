«Снег сошёл – ужас! Мне каждое утро докладывают». Лукашенко о ситуации на границе

Какими только способами нас ни атакуют. В ход идут и санкции, и фейки, и попытки втянуть в войну. Чтобы накалить обстановку до предела, буквально все средства для Запада хороши. На неделе наш Президент несколько раз возвращался к ситуации на западной границе, где продолжают фиксировать антигуманное отношение к людям, разделяя их на сорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так вот, по мнению наших западных соседей, беженцы из Афганистана, Ирака, Сирии, которых они к себе в свое время и позвали, сегодня не то что недостойны переступить порог «райского сада», их убивают, а тела выбрасывают на нашу территорию. Давайте уже говорить как есть. Не будем пытаться нивелировать ситуацию или подобрать более мягкие слова. Правда бескомпромиссна. Все-таки послушаем, о чем говорит наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего – правда. Любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел – ужас! Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции – снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей (мигрантов) и выбрасывают на нашу территорию.

И вот из последних случаев. Правда, в этот раз нашим пограничникам удалось спасти человека. В конце марта на границе с Латвией обнаружили избитого мужчину африканской внешности. Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В настоящее время в главном следственном управлении в производстве находится три уголовных дела. Одно уголовное дело по линии Польши, одно по линии Литвы и соответственно третье по линии Латвии, именно что касается жестокого обращения по отношению к мигрантам. Если говорить о каких-то цифрах пострадавших, то в настоящее время у нас имеется больше 200 пострадавших беженцев от действий наемников в форме, которые стоят на границе Евросоюза, и также 39 погибших. В настоящее время ведется следствие. Любое взаимодействие с правоохранительными органами, а также с властями данных стран сведено к нулю, фактически никакой помощи в расследовании они не оказывают и игнорируют любые просьбы об оказании правовой помощи.