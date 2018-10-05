Александр Лукашенко откровенно высказался о ситуации в белорусской армии

Новости Беларуси. 5 октября Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресса интересовалась мнением Президента относительно многих резонансных тем.
Новости Беларуси. 5 октября Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресса интересовалась мнением Президента относительно многих резонансных тем.
В частности, в разговоре в очередной раз вернулись к ситуации в белорусской армии: случаям дедовщины и вопросу отсрочки от армейской службы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это меня, как мужика, не только Президента, слишком задевает. Я не зря сказал, что у нас порядка 80 % по закону в отсрочке. Кому-то учеба, кому-то по семейным и прочим обстоятельствам – 80 %. То есть мы сами приняли такие решения, где люди по закону могут не служить. Это нормально? Это ненормально.
Знаете, мы вымираем как класс. Мы вымираем как мужики. Какой женщине нужен мужик, который не служил? Мы престиж армии порой из-за какого-то случая начинаем так опускать, что люди начинают бояться. Хорошая у нас армия.
Александр Лукашенко высказался и по ряду острых социальных тем. Например, о нашумевшем ночном запрете на продажу алкоголя. Также Президент жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию, призвав разработчиков ориентироваться в первую очередь на свой менталитет и ценности, а не заимствовать западный опыт.
Кроме того, 5 октября Президенту показали собственные новые образцы вооружения и военной техники на полигоне в Ивацевичском районе (подробнее об этом читайте здесь).