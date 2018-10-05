Александр Лукашенко откровенно высказался о ситуации в белорусской армии

В частности, в разговоре в очередной раз вернулись к ситуации в белорусской армии: случаям дедовщины и вопросу отсрочки от армейской службы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это меня, как мужика, не только Президента, слишком задевает. Я не зря сказал, что у нас порядка 80 % по закону в отсрочке. Кому-то учеба, кому-то по семейным и прочим обстоятельствам – 80 %. То есть мы сами приняли такие решения, где люди по закону могут не служить. Это нормально? Это ненормально.

Знаете, мы вымираем как класс. Мы вымираем как мужики. Какой женщине нужен мужик, который не служил? Мы престиж армии порой из-за какого-то случая начинаем так опускать, что люди начинают бояться. Хорошая у нас армия.