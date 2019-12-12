Бесхвойная и со светодинамическими шарами: необычную ёлку установят в Минске

Новый год к нам мчится! Все минчане и гости столицы с нетерпением ждут главного праздника страны. Подробнее – в программе «Минск и минчане».

Как известно, 2020 – год милого и пушистого зверька, сулящего всем благополучие и богатство. В преддверии торжеств горожане буквально скупают световые гирлянды, шары и ёлки.

Активно готовится к грядущим мероприятиям и сам город. К примеру, символика будущего года уже нашла себя в многочисленных украшениях столицы. Фигурки мышат, огромные шары и кубические лабиринты встретят минчан уже 14 декабря. Татьяна Калитина, первый заместитель директора КУП «Минскреклама»:

На площади Независимости мы увидим и кубы в тематике Нового года, и панно на фасаде университета. Заканчиваем изготавливать, и оно уже готово к монтажу. Через несколько дней мы увидим его на фасаде педуниверситета. Минск обещает быть нарядным, как никогда! Дополнят праздничное убранство украшения, шары и гирлянды с прошедших Европейских игр.

Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:

Мы сделали большие шары к Европейским играм, поэтому решили: каждый год мы делаем объемные различные световые конструкции. В этом году делали 10 шаров. После того, как прошли Европейские игры, мы их демонтировали и подремонтировали, убрали символику II Европейских игр, сделали на них светящиеся надписи: «С Новым годом и Рождеством!». И по периметру разместили световые фигурки различных животных, ёлочек, снежинок.

Уже сейчас минчане и гости столицы могут насладиться праздничной атмосферой. Большинство новогодних ёлок уже украшены. В этом году, как и в прошлом, пушистых красавиц нарядили в светодиодные шары и снежинки. Благодаря такой нехитрой технологии вечнозеленые смогут сиять сутки напролет. Коснулись ноу-хау и других городских украшений.

Владлен Чухин:

Больше разворачиваем вот эту праздничную иллюминацию. Добавляем различные фигуры, гирлянды, мотивы. Уже заканчиваем работу, украшаем мы 17 городских елок. В этом году дизайнеры выбрали привычные для белорусов мотивы. В декоре – Новый год, Дедушка Мороз, пышная ель, а также красный мешок с подарками. Сделают столицу ярче праздничные плакаты и растяжки. Татьяна Калитина:

Мы увидим большие красивые тканевые пилоны, увидим оформление трех основных площадей: это площадь Независимости, Октябрьская площадь, где будут проходить массовые гулянья, и площадь у Дворца спорта.

Центром притяжения минчан обещает стать рождественский фестиваль возле ёлки на Немиге. Здесь уже с 15 декабря начнутся массовые гулянья. А в главную ночь город озарится салютом. В этом году в праздничные наряды оденут площади Независимости и Октябрьскую, территорию у Дворца спорта и ратуши, стелу «Минск – город-герой», а также проспекты Независимости, Победителей, Дзержинского и Партизанский. Также локально украсят районные площадки. Изюминкой новогоднего убранства станут светодинамические пилоны с символикой наступающего года, которые разместят в самых людных местах города.