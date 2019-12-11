Корреспондент СТВ перевоплотился в бойца Красной армии и поучаствовал в бою

Новости Беларуси. Восстановленный по оригинальным чертежам. Бронепоезд, который появился в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» еще в 2018 году, сегодня презентовали в деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вагон ПТ-33 с башенной артиллерией и пулемётами, по легенде, сдерживал атаку врага. Условия боя на себе смогли ощутить историки. А также журналисты. В бойца Красной армии на время перевоплотился и Дмитрий Боярович.

Грохот артиллерии и треск пулеметов. Бой, воссозданный на «Линии Сталина» походил на те, что когда-то велись на нашей земле. Учебно-боевой расчет – 10 человек. Танковые комбинезоны и шлемы – как оригинальные, 1935-го года.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Первая боевая команда – забраться в бронепоезд, что я и сделаю сейчас. Здесь два этажа. Громко, но для этого на шлемофонах есть наушники, чтобы не слышать этот шум.

Задача расчета Красной армии – сдержать наступающего противника. По ту сторону – два немецких «Панциря», одна – самоходка и бронеавтомобиль. Среди мишеней – и ростовые, имитирующие бойцов армии Гитлера.

После инструктажа и осмотра территории, командир дает команду «Стрелять на поражение». Первыми в дело вступают пулеметные расчеты. Из двух «Максимов» поражают живую силу противника.

Бронепоезд воссоздан по оригинальным чертежам Коломенского завода. Разве что сталь – пулепробиваемая. В первые месяцы войны на территории Беларуси с врагом боролись 10 бронепоездов. Семь – армейских, два – органов НКВД. Один – построенный железнодорожниками Гомеля. «Их роль была – быстро остановить противника». На «Линии Сталина» показали в деле воссозданный бронепоезд