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В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

11 декабря 2019 20:28
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Новости Беларуси. Твори, изобретай, воплощай. С таким девизом в столице подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Профессиональное жюри оценивало более 200 работ в 3-х номинациях: текст, графика и видео. За право быть победителем соревновались участники из 6 стран – это Беларусь, Россия, Словакия, Украина, Молдова и Казахстан. Самому юному конкурсанту – 7 лет, а старшему – 87. 

Михаил Швантнер, директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС (Швейцария):
Конкурс, который мы проводим, социальной рекламы, связан с интеллектуальной собственностью и доказывает ту пользу, которая делается для развития экономики, производства. Я поздравляю Беларусь, что мы седьмой год это делаем.

Лучшие работы совсем скоро мы сможем увидеть в качестве социальной рекламы в СМИ. Для победителей и призеров организуют экскурсию в индустриальный парк «Великий камень». 

# Социальные медиа # общество # Михаил Швантнер # Фотофакт

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