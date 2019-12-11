В Минске подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

Новости Беларуси. Твори, изобретай, воплощай. С таким девизом в столице подвели итоги конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессиональное жюри оценивало более 200 работ в 3-х номинациях: текст, графика и видео. За право быть победителем соревновались участники из 6 стран – это Беларусь, Россия, Словакия, Украина, Молдова и Казахстан. Самому юному конкурсанту – 7 лет, а старшему – 87.

Михаил Швантнер, директор Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС (Швейцария):

Конкурс, который мы проводим, социальной рекламы, связан с интеллектуальной собственностью и доказывает ту пользу, которая делается для развития экономики, производства. Я поздравляю Беларусь, что мы седьмой год это делаем.



Лучшие работы совсем скоро мы сможем увидеть в качестве социальной рекламы в СМИ. Для победителей и призеров организуют экскурсию в индустриальный парк «Великий камень».