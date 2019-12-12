Не слишком дороже, чем в 2018-м. Сколько будут стоить новогодние ёлки

Новости Беларуси. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря. Купить зеленую красавицу можно будет на торговых площадках. Их по всей стране откроют более 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря. Купить зеленую красавицу можно будет на торговых площадках. Их по всей стране откроют более 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесхозы завершают подготовку – в продажу поступят и новогодние деревья в кадках, а также будут и букеты из веток хвойных деревьев. Купить их можно будет во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.
Цены кусаться не будут: если и вырастут по сравнению с 2018 годом, то незначительно. Так, за деревце до 1 метра нужно будет отдать 9 рублей, до 3 метров – 16. В лесничествах цена будет ниже в среднем на 2 рубля. А вот любителей «забирать елочку из лесу домой» ждет неприятный сюрприз – государственная лесная охрана переходит на усиленный режим работы.