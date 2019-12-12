Не слишком дороже, чем в 2018-м. Сколько будут стоить новогодние ёлки

Новости Беларуси. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря. Купить зеленую красавицу можно будет на торговых площадках. Их по всей стране откроют более 1000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесхозы завершают подготовку – в продажу поступят и новогодние деревья в кадках, а также будут и букеты из веток хвойных деревьев. Купить их можно будет во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.